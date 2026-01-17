Стало культовым для нескольких поколений: история легендарной "Пирожковой" во Львове

Заведение известно тем, что его рецептура более 60 лет остается неизменной

В центре Львова есть немало легендарных кафе и заведений общественного питания. В частности, на улице Словацкого есть "Пирожковая" — место, которое на протяжении многих лет привлекает ароматом свежей выпечки.

Заведение стало культовым местом во Львове для целых поколений. "Телеграф" расскажет историю этого важного для львовян места.

Где расположено заведение

"Пирожковая" расположена в центре Львова, на улице Словацкого, 4. Напротив Главной почты города.

"Пирожковая" на Словацкой. Фото 032.ua

История заведения

В 1960 годах когда открывали "Пирожковую", во Львове было очень мало кафе, ресторанов, баров, столовых. Жители, среди которых было много студентов, знали о месте, где можно перекусить дешево и вкусно. Интересно, что раньше во Львове было 5 пирожковых, а с тех пор до сегодняшнего дня осталась лишь одна.

"Пирожковая" открылась в 1960-х годах

"Пирожковая" известна также тем, что залог не менял процессов и основная рецептура остается такой, как и раньше. Разве что расширился ассортимент продукции. При этом, пирожки здесь готовят по фирменным секретным рецептам уже несколько поколений подряд.

Рецептура не менялась с самого открытия

Рецептура не менялась с самого открытия

В "Пирожковой" изготовляют булочки и пирожки с разными вкусами в зависимости от сезона. В частности, более 20 различных видов, среди которых, пирожки с капустой, картофелем и грибами, с зеленым луком и яйцом, маком, корицей, черной смородиной, яблоками. На Рождество готовят пампухи с разными начинками, к Пасхе – пасхи.

Ассортимент в "Пирожковой" всегда был широким

Ассортимент в "Пирожковой" всегда был широким

"Пирожковая" — место нескольких поколений

"Пирожковая" на Словацкого — это заведение наполненное ностальгией нескольких поколений. Сюда почти каждый день приходят дети и люди почтенного возраста за вкусной свежей выпечкой.

"Пирожковая" на Словацком. Фото 032.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что случилось с кафе "Сепар" в Донецке, в котором ликвидировали Захарченко.