Через него уже почти 100 лет курсируют поезда: где находится самый длинный мост в Украине

В Украине есть удивительное сооружение – железнодорожный Мерефо-Херсонский мост в Днепре. Во время строительства он считался самым большим арочным мостом в Европе.

Строительство и испытание моста длилось всего один год и четыре месяца.

История

В начале 1910-х годов было принято решение построить в пределах Екатеринослава (старое название Днепра) еще один железнодорожный мост. Строили мост для Мерефо-Херсонской железной дороги.

В 1912—1914 годах был разработан проект и начато строительство. Однако успели установить только 22 опоры. Помешала дальнейшему строительству моста Первая мировая война. После нее началась длительная череда революционных трансформаций, и строительство железобетонного моста было отложено. Несмотря на то, что к 1916 году все опоры моста были установлены, изготовить и установить пролетные постройки так и не успели.

Второе решение о строительстве моста, используя достижения предшественников, было принято лишь в 1929 году. Тогда необходимо было соединить с левобережьем недавно открытый для движения железнодорожный участок Лоцманска — Апостолово. Для этого был проведён всесоюзный конкурс на строительство моста. К строительству ранее законсервированного моста приступили в 1930 году уже по другому проекту. При строительстве были использованы опоры, поставленные в канун Первой мировой войны.

Как и все главные объекты того времени, строили мост "ударными" темпами. Перед рабочими была поставлена задача сдать мост досрочно. Поэтому 35 железобетонных арок и оба металлических пролета по 52 метра каждый соорудили всего за семь месяцев.

24 октября 1932 года был заложен последний кубометр бетона. Работы по строительству и испытанию моста длились один год и четыре месяца. 21 декабря 1932 года был введен в эксплуатацию мост через реку Днепр. Общая длина составляет – 1627 метров, а ширина реки в этом месте – 1250 метров. Одновременно была завершена прокладка специального тоннеля в Тоннельной балке и проложена через нее железная дорога.

Как сейчас выглядит мост

Во время Второй мировой войны Мерефо-Херсонский мост претерпел существенные разрушения. Сейчас этот арочный мост состоит из перекрытий левобережья, железобетонных арок над основным руслом Днепра, малых арочных пролетов через Монастырский остров с правобережьем и трех соединительных пролетов через парк имени Тараса Шевченко.

