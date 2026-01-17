Через нього вже майже 100 років курсують потяги: де знаходиться найдовший міст в Україні

Цей міст занесений до реєстру пам’яток архітектури України як унікальний витвір інженерного мистецтва

В Україні є дивовижна споруда — залізничний Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі. В часи будівництва він вважався найбільшим арковим мостом в Європі.

Будівництво і випробування мосту тривали лише один рік і чотири місяці. "Телеграф" розкаже історію цієї надзвичайної споруди.

Історія

На початку 1910-х років було ухвалене рішення побудувати в межах Катеринослава (стара назва Дніпра) ще один залізничний міст. Будували міст для Мерефо-Херсонської залізниці.

Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі на мапі

У 1912 — 1914 роках був розроблений проєкт і розпочато будівництво. Проте встигли встановити лише 22 опори. На заваді подальшому будівництву мосту стала Перша світова війна. Після неї розпочалася тривала черга революційних трансформацій, і будівництво залізобетонного мосту було відкладено. Попри те, що до 1916 року всі опори мосту були встановлені, але виготовити та встановити прольотні споруди так і не встигли.

Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі

Вдруге рішення про будівництво мосту, використовуючи здобутки попередників, ухвалили лише у 1929 році. Тоді необхідно було сполучити з лівобережжям нещодавно відкриту для руху залізничну дільницю Лоцманська — Апостолове. Для цього був проведений всесоюзний конкурс на будівництво мосту. До будівництва раніше законсервованого мосту приступили у 1930 році вже за іншим проєктом. При будівництві були використані опори, поставлені напередодні Першої світової війни.

Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі

Як і всі основні об'єкти того часу, будували міст "ударними" темпами. Перед робітниками було поставлене завдання здати міст достроково. Тому 35 залізобетонних арок і обидва металеві прольоти по 52 метри кожний спорудили всього за сім місяців.

24 жовтня 1932 року був закладений останній кубометр бетону. Роботи з будівництва й випробування мосту тривали один рік і чотири місяці. 21 грудня 1932 року введений в експлуатацію міст через річку Дніпро. Загальна довжина складає — 1627 метрів, а ширина річки Дніпро в цьому місці — 1250 метрів. Одночасно була завершена прокладка спеціального тунелю в Тунельній балці та прокладена через неї залізниця.

Мерефо-Херсонський міст вночі. Фото Вікіпедія

Як зараз виглядає міст

Під час Другої світової війни Мерефо-Херсонський міст зазнав суттєвих руйнувань. Наразі цей арковий міст у місті складається з перекриттів лівобережжя, залізобетонних арок над основним руслом Дніпра, малих аркових прольотів через Монастирський острів з правобережжям та трьох з'єднувальних прольотів через парк імені Тараса Шевченка.

