"Прибежала в Пункт несокрушимости": дикое животное заметили прямо посреди областного центра (видео)

По поведению животного видно, что оно не очень боится людей

В Ровно заметили необычную гостью. В самом центре города бегала молодая косуля.

Видео с диким животным на улицах города опубликовано в одной из соцсетей. Автор предположил, что она могла убежать с природного парка.

"На Черновола бегает. Она живет на Оствице, похоже, сбежала", — говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи шутят, что животное прибежало в пункт несокрушимости погреться. Также предполагают, что она с Оствицы перебралась в город.

"Через реку перебегала из Оствицы";

"Навигатор в лес ведет к родственникам?";

"На пункт несокрушимости — погреться, пока комендантский час не наступил, а то позже бежать — документов нет", — пишут в комментариях.

Что такое Оствица

Городище Оствица – парк исторической реконструкции на берегу озера Басов Кут в городе Ровно, воспроизводящий атмосферу времен Древней Руси. "Оствица" — это также одно из имен, которыми называли реку Устя (левый приток Горыни, бассейн Припяти), которая образует Басовкутское водохранилище (озеро Басов Кут).

Городище Осствица с высоты. Фото Википедия

