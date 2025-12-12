На Харьковщине ввели карантин: причина может быть в бешеной лисе

Дикие животные принесли смертельную болезнь в поселок

В Харьковской области зафиксировали случай бешенства среди домашних животных. В Солоницевской общине погибла собака после контакта с лисами, которые заходили на территорию частного подворья.

Что нужно знать:

Бешенство подтверждено лабораторно

Карантин действует с 10 декабря

Вакцинация животных – единственная защита

Власти ввели карантин на части поселка и близлежащей местности. Об этом сообщили в ГУ Госпотребслужбы (ГПСС) в Харьковской области.

Случай был зафиксирован в Ольшанах Солоницевской общины. По словам местного жителя, еще в сентябре на его двор забежала лиса, которая контактировала с домашней собакой. В период с октября по декабрь 2025 г. на эту же территорию неоднократно заходили и другие лисы.

Село Ольшаны на карте

Как сообщают в ГУ ГНСС, 6 декабря владелец заметил у животного нетипичное поведение. Собака стала агрессивной, не реагировала на хозяина, отказывалась от корма и пила много воды. Вечером 8 декабря появились судороги и дрожь мышц. В тот же день животное погибло.

9 декабря специалисты ветеринарной медицины Дергачевского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины отобрали патологический материал. Его направили в Харьковскую региональную государственную лабораторию для проверки на бешенство.

Согласно результатам исследования, у погибшей собаки подтвердили заболевание бешенством. Во время эпизоотического обследования установили, что вероятным источником инфекции были лисы, обитающие в окрестностях поселка.

Карантинные ограничения

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Солоницевского городского совета в Ольшанах был введен карантин.

10 декабря 2025 г. были введены карантинные ограничения на часть территории поселка Ольшаны с прилегающей болотистой местностью, говорится в сообщении ГУ ГНСС.

Также утвердили план мер по ликвидации очага бешенства. Он предусматривает контроль за животными и выполнение ветеринарно-санитарных требований.

Бешенство является опасной инфекционной болезнью, поражающей животных и людей. Главным методом защиты остается вакцинация домашних животных. Отказ от прививок создает угрозу здоровью владельцев и членов их семей.

