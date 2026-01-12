Не кормите птиц зимой: почему иногда лучше не помогать пернатым

От неправильной помощи животные могут погибнуть

Многие из нас любят помогать животным и в холодное время года подкармливать, например, птиц. Однако бытует мнение, что этого делать не стоит.

"Телеграф" рассказывает о том, почему некоторые ученые призывают не кормить птиц зимой.

В первую очередь такая позиция аргументируется естественным отбором. Те птички, которые не смогли прокормиться в холода и не дожили до весны, выпадают из размножения, поскольку оказались слабыми. Итак, весной будут гнездиться самые крепкие особи, которые дадут крепкое потомство.

"Дело в том, что когда каких-нибудь животных становится слишком много, и при этом они еще и ослаблены, их выкашивает вирус. Это естественный механизм регулирования численности живых существ. Да и вообще влияние локальных кормушек на общий генофонд огромной популяции птиц я считаю минимальным", — пишут журналисты ukr.media.

Кормушка для животных. Фото - Pixabay

Во-вторых — исследователи напоминают о несоответствии предлагаемой птицам пищи их реальным природным потребностям. В частности, по некоторым данным, от жареных семечек, которыми любят кормить птиц, у синиц может отказывать печень. Этот аргумент не запрещает подкармливать птиц, однако говорит о том, что делать это нужно правильно.

В-третьих, многие исследователи обращали внимание людей, подкармливающих птиц, на факт эпизодичности, несоблюдение графика. Если птичка привыкла есть из кормушки, то прилетать к ней она будет каждый день. И если однажды человек не наполнил кормушку, то птица зря потратит силы на полет к ней и потеряет драгоценное время, отведенное на поиски пищи, а на морозе это для него станет роковым.

Вывод:

Подкармливание птиц зимой остается спорным вопросом. Если же вы не можете отказать себе в помощи животным, то сперва необходимо узнать, как правильно это делать, чтобы не навредить.

