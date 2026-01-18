"Прибігла в Пункт незламності": дику тварину помітили просто посеред обласного центру (відео)
З поведінки тварини видно, що вона не дуже боїться людей
У Рівному помітили незвичайну гостю. В самому центрі міста бігала молода косуля.
Відео з дикою твариною на вулицях міста опублікувано в одній із соцмереж. Автор припустив, що вона могла втікти з природнього-заповітного парку.
"На Чорновола бігає. Вона мешкає на Оствиці, схоже втекла", — йдеться в підписі до відео.
В коментарях користувачі жартують, що тварина прибігла на пункт незламності погрітись. Також, припускають, що вона з Оствиці перебралась в місто.
"Через річку перебігала з Оствиці";
"Навігатор в ліс веде до родичів?";
"На пункт незламності — погрітися, поки комендантська година не настала, а то пізніше бігти — документів нема", — пишуть в коментарях.
Що таке Оствиця
Городище Оствиця — парк історичної реконструкції на березі озера Басів Кут у місті Рівне, що відтворює атмосферу часів Давньої Русі. "Оствиця" — це також одне з імен, якими називали річку Устя (ліва притока Горині, басейн Прип'яті), яка утворює Басівкутське водосховище (озеро Басів Кут).
