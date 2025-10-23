Экономия электроэнергии на кухне: эти ошибки совершает почти каждый

Простые способы сделать жилье более энергоэффективным

Как известно, на кухне потребляется едва ли не самое большое количество электроэнергии по сравнению с другими комнатами. Большие электроприборы, такие как духовка или холодильник, а также небольшие гаджеты, могут потреблять много электроэнергии, если их использовать неправильно.

Если вы хотите сэкономить электроэнергию на кухне, вам следует избегать нескольких ошибок. Рассказываем о них подробнее.

Как экономить электроэнергию на кухне

Обычно во время приготовления блюд хозяева предварительно включают электрическую духовку, чтобы она прогрелась. Действительно, в некоторых рецептах есть рекомендация ставить продукты в разогретую духовку. Нежное тесто, такое как бисквит, заварное тесто или суфле, необходимо ставить в духовку, чтобы сберечь пышную консистенцию и не разрушить ее.

В других случаях можно отказаться от предварительного нагрева. В этом случае вы сможете сэкономить до 20% электроэнергии, отмечает Utopia.

Значительную часть электроэнергии на кухне потребляет посудомоечная машина. Сократить затраты можно, если немного изменить свои привычки в использовании этого прибора.

Используйте посудомойку только при полной загрузке, это поможет сэкономить не только электроэнергию, но и воду. Частая работа полупустой машины увеличивает потребление ресурсов.

Многие посудомоечные машины имеют экорежимы (Eco), которые работают при более низкой температуре и потребляют меньше энергии. Хотя цикл может быть длиннее, общий расход электричества снижается.

Горячая сушка – одна из наиболее энергоемких функций. Отключив ее, можно оставить посуду сохнуть естественным образом, открыв дверцу машины в конце цикла.

Не используйте режимы, предусматривающие предварительную промывку посуды. Это сэкономит и воду, и электроэнергию.

Регулярная очистка фильтров и форсунок посудомоечной машины улучшает ее производительность и сокращает время работы, что снижает расход электроэнергии.

Если посуда не слишком грязная, можно выбрать короткий цикл мойки, который использует меньше воды и энергии.

Обратите внимание на положение холодильника. Немногие задумываются об этом, когда обустраивают свою кухню, но в зависимости от того, насколько близко ваш холодильник находится к источникам тепла, тем больше работы ему приходится выполнять. По возможности устройство не следует размещать рядом с обогревателем. Прямые солнечные лучи и непосредственная близость к плите и духовке также снижают энергоэффективность.

Еще одна популярная ошибка в использовании холодильника – установка очень низкой температуры. Регулятор температуры обычно выдает значение от 1 (прохладно) до 6 или 7 (очень холодно). Тот, кто думает, что уровень 3 или 4 – это идеальная золотая середина, ошибается. Фактически, в большинстве случаев достаточно уровней 1 или 2. Это соответствует примерно 7 градусам Цельсия внутри холодильника.

Проверить, правильно ли температура в холодильнике, можно с помощью сливочного масла. Если при нажатии на него не остается вмятины, температура слишком низкая.

Одним из наиболее часто применяемых приборов на кухне является электрочайник. Его использование можно сделать более экономным, если следовать нескольким простым советам:

не кипятить больше воды, чем нужно сейчас. Если вам нужна одна чашка чая, налейте ровно столько воды;

накипь на нагревательном элементе электрочайника снижает его эффективность. Регулярно очищайте чайник от накипи с помощью специальных средств или уксуса и лимонной кислоты;

если нужно поддерживать горячую воду, лучше перелить ее в термос, чем снова кипятить спустя некоторое время. Это особенно полезно в зимний период;

Если вам нужна кипяченая вода для приготовления пищи, кофе или чая, продумайте, как это можно сделать за один раз, чтобы не кипятить воду несколько раз подряд.

