Вам будет тепло всю ночь: украинец подсказал, как сделать дома экономную грелку

Понадобится всего одна или две пластиковые бутылки

В Украину пришли сильные морозы, и многие жители, в частности в Киеве, остаются сейчас без отопления. Однако есть лайфхаки, которые помогут справиться с холодом и быстро согреться.

В сети Threads украинец поделился способом, который использует его мама. Женщина сделала экономную грелку, которая может греть на протяжение 7-8 часов.

Как согреться дома без отопления

Этим простым способом многие пользуются еще с 90-х годов, ведь он достаточно простой и эффективный. Быстро согреться в холодном помещении поможет грелка, сделанная из пластиковой бутылки объемом 2 литра. Лучше взять две такие бутылки, наполнить их горячей водой и сверху надеть толстый носок или плотно обернуть полотенцем.

Она изобрела очень экономную грелку: 2-литровая бутылка с надетым на нее толстым носком. Две такие грелки – до спины и до ног, – греют всю ночь пользователь Threads

Как сделать дома грелку

Одну грелку можно положить к спине, вторую — к ногам, и тепло будет сохраняться на протяжении всей ночи, примерно 7–8 часов.

Грелка из подручных средств

Но есть маленький секрет: первый раз бутылку лучше залить водой около 60 °C и не полностью, чтобы она не деформировалась. А потом уже долейте кипяток, главное — плотно закручивать крышку. В комментариях также советуют добавить в воду немного соли, потому что это помогает грелке дольше держать тепло.

"Если добавить соли, то дольше держит тепло";

Как согреться без отопления

А еще советуют прежде чем заливать в бутылку кипяток, погрузить ее в холодную воду вертикально, оставив видимым только горлышко, и через воронку медленно ее вливать. В холодной воде бутылка не деформируется.

"Чтобы сразу залить в пластиковую бутылку кипяток и чтобы она не деформировалась, рекомендую годами проверенный способ: пустую бутылку окунаете вертикально в холодную воду, чтобы видно было только горлышко и через воронк заливаете кипящую воду";

Лайфхак, как согреться в холодной квартире

