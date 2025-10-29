Они пожирают электроэнергию: узнайте, какие приборы увеличивают ваши счета за коммуналку
ТОП-5 приборов с наибольшим потреблением электроэнергии
В современном домохозяйстве многие приборы потребляют электроэнергию. Некоторые из них особенно выделяются высоким энергопотреблением.
Рассмотрим ТОП-5 таких устройств и предоставим рекомендации по уменьшению их влияния на ваш счет за электроэнергию, разбирался Телеграф.
1. Климатическая техника (кондиционеры и обогреватели)
Кондиционеры и обогреватели обеспечивают комфорт в помещении, но могут потреблять большое количество электроэнергии. Для уменьшения расхода рекомендуется использовать программируемые термостаты, которые поддерживают оптимальную температуру только в тех зонах, где это необходимо.
Также следует выбирать энергоэффективные модели и регулярно проводить их обслуживание.
2. Водонагреватели
Электрические бойлеры потребляют много энергии для нагрева воды.
Чтобы снизить потребление, следует установить изолированный бак, который уменьшит потери тепла и контролировать температуру нагрева. Также рекомендуется использовать низкотемпературные режимы стирки и рационально расходовать горячую воду.
3. Холодильники
Холодильники работают круглосуточно, что делает их одними из самых больших потребителей электроэнергии в доме. Энергопотребление зависит от класса энергоэффективности и размера устройства.
Для экономии электроэнергии рекомендуется устанавливать холодильник на расстоянии не менее 5 см от стены для обеспечения надлежащей вентиляции и выбирать модели с высоким классом энергоэффективности.
4. Стиральные машины
Стиральные машины потребляют значительное количество электроэнергии, особенно при использовании высокотемпературных режимов.
Для уменьшения затрат рекомендуется использовать функцию "Отложенный старт" и стирать по ночному тарифу, если у вас установлен двухзонный счетчик. Также следует выбирать энергоэффективные модели и избегать перегрузки машины.
5. Телевизоры и компьютеры
Эти устройства могут потреблять много электроэнергии, особенно при длительном использовании. По данным германской Федеральной ассоциации управления по энергетике и водным ресурсам (BDEW), на телевизоры и компьютеры приходится в среднем 28% общего потребления электроэнергии.
Для экономии следует выключать устройства, когда они не используются, и выбирать модели с низким энергопотреблением.
Рациональное использование бытовых приборов и выбор энергоэффективных моделей помогут снизить потребление электроэнергии и снизить расходы на коммунальные услуги.
