Они пожирают электроэнергию: узнайте, какие приборы увеличивают ваши счета за коммуналку

ТОП-5 приборов с наибольшим потреблением электроэнергии

В современном домохозяйстве многие приборы потребляют электроэнергию. Некоторые из них особенно выделяются высоким энергопотреблением.

Рассмотрим ТОП-5 таких устройств и предоставим рекомендации по уменьшению их влияния на ваш счет за электроэнергию, разбирался Телеграф.

1. Климатическая техника (кондиционеры и обогреватели)

Кондиционеры и обогреватели обеспечивают комфорт в помещении, но могут потреблять большое количество электроэнергии. Для уменьшения расхода рекомендуется использовать программируемые термостаты, которые поддерживают оптимальную температуру только в тех зонах, где это необходимо.

Также следует выбирать энергоэффективные модели и регулярно проводить их обслуживание.

2. Водонагреватели

Электрические бойлеры потребляют много энергии для нагрева воды.

Чтобы снизить потребление, следует установить изолированный бак, который уменьшит потери тепла и контролировать температуру нагрева. Также рекомендуется использовать низкотемпературные режимы стирки и рационально расходовать горячую воду.

3. Холодильники

Холодильники работают круглосуточно, что делает их одними из самых больших потребителей электроэнергии в доме. Энергопотребление зависит от класса энергоэффективности и размера устройства.

Для экономии электроэнергии рекомендуется устанавливать холодильник на расстоянии не менее 5 см от стены для обеспечения надлежащей вентиляции и выбирать модели с высоким классом энергоэффективности.

4. Стиральные машины

Стиральные машины потребляют значительное количество электроэнергии, особенно при использовании высокотемпературных режимов.

Для уменьшения затрат рекомендуется использовать функцию "Отложенный старт" и стирать по ночному тарифу, если у вас установлен двухзонный счетчик. Также следует выбирать энергоэффективные модели и избегать перегрузки машины.

5. Телевизоры и компьютеры

Эти устройства могут потреблять много электроэнергии, особенно при длительном использовании. По данным германской Федеральной ассоциации управления по энергетике и водным ресурсам (BDEW), на телевизоры и компьютеры приходится в среднем 28% общего потребления электроэнергии.

Для экономии следует выключать устройства, когда они не используются, и выбирать модели с низким энергопотреблением.

Рациональное использование бытовых приборов и выбор энергоэффективных моделей помогут снизить потребление электроэнергии и снизить расходы на коммунальные услуги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли открывать барабан стиралки, если отключили электричество.