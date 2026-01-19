Пережил две войны и императора: как выглядит тоннель, где ездили еще паровозы (фото)

Сто лет назад тоннель наполнялся дымом и паром во время прохождения поездов

Бескидский железнодорожный тоннель был проложен в Карпатах во времена Австро-Венгрии. Он был введён в эксплуатацию в 1886 году, при императоре Франце-Иосифе I, как часть магистрали, связывавшей районы тогдашней Галиции с Венгерским королевством.

"Телеграф" решил рассказать об этом тоннеле, который является вторым по длине в Украине после Лутугинского. Его длина составляет 1764,5 метров.

Атмосферной деталью того времени в прямом и переносном смысле было то, что при прохождении тоннеля паровозами он быстро заполнялся продуктами сгорания и паром. В одном из описаний говорится, что пассажиры "…закрывали наглухо окна…" на время проезда.

Для тоннелей конца XIX — начала XX века проблема вентиляции была системной. Длинные горные проходки при паровой тяге неизбежно превращались в "дымовые камеры", и это влияло и на комфорт, и на режим движения. До повсеместной электрификации и появления современных систем вентиляции средства проветривания имели ограничения.

Бескидский железнодорожный тоннель. Фото: Википедия

Во время Второй мировой войны тоннель был повреждён отступавшими венгерскими войсками, а затем восстановлен — источники указывают на возобновление нормальной работы в 1946 году. В дальнейшем линию модернизировали: упоминается реконструкция, связанная с электрификацией, в 1956 году.

Особое значение тоннель приобрёл после обретения Украиной независимости. С ростом экспортных перевозок и переориентацией торговли на западное направление нагрузка на старый тоннель достигла критического уровня.

Новый Бескидский железнодорожный тоннель. Фото: Википедия

Это в конечном итоге и привело к решению о строительстве нового тоннеля, который был проложен параллельно историческому. Однако даже после ввода нового объекта старый Бескидский тоннель не утратил своего исторического значения как памятник инженерной мысли XIX века.

Напомним, на территории Луганской области располагается железнодорожный Лутугинский тоннель, который является самым длинным в Украине. Его соорудили еще в далекие 1913-1915 годы.