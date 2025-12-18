Видел дворцы и первую трамвайную линию: какие названия носил бульвар, соединяющий центр Одессы (фото)

За всю свою "жизнь" она носила пять разных имен

Французский бульвар известен не только как одна из главных улиц Одессы, но и своими многочисленными переименованиями. За столетие он менял названия несколько раз, и каждое из них отражало важные исторические события и изменения в городе.

Он соединяет исторический центр города с районами Малый Фонтан и Аркадия. Бульвар известен не только своим расположением у моря, но и важными учреждениями, которые работают здесь и сегодня. Подробнее о его прежних названиях и небольшой истории рассказал "Телеграф".

Как Хуторская дорога в Одессе стала Французским бульваром

Общий вид бульвара

Улица существует на планах Одессы с 1814 года. Сначала она называлась Хуторская дорога, позже — Малофонтанская и Малоаркадиевская, в соответствии с местностями Малый Фонтан и Аркадия. Долгое время дорога оставалась незамощенной, имела неровную ширину и многочисленные повороты.

В XIX веке эта местность стала престижной для проживания. Здесь строили дворцы и большие дома состоятельные жители Одессы: промышленники, банкиры, владельцы пароходов и купцы. Среди них были известные предприниматели, городские головы и землевладельцы. Здания проектировали как местные, так и известные архитекторы того времени.

В 1820 году на этой территории французский ботаник Карл Десмет основал ботанический сад. Там выращивали экзотические растения, а также проводили массовые мероприятия, балы, спортивные игры и конные бега. В начале XIX века эта зона была местом отдыха и досуга для горожан.

Во второй половине XIX века вдоль дороги начали появляться промышленные предприятия. Здесь работали кирпичные, химические, мебельные фабрики, заводы по производству красок, напитков и горчицы. Именно тогда улица постепенно меняла свой вид и назначение.

В конце XIX века городской инженер Василий Зуев начал реконструкцию дороги. Появились тротуары, брусчатка и подготовка для электрического трамвая. Часть земли под расширение дороги владельцы отдавали добровольно, но некоторые отказались, из-за чего бульвар и сейчас имеет несколько улиц.

В 1902 году улицу официально переименовали во Французский бульвар. Это решение приняли после политических событий между Российской империей и Францией. Вскоре здесь запустили одну из первых трамвайных линий Одессы, которая соединяла центр города с Аркадией.

После революционных событий и гражданской войны имения бывших владельцев исчезли или были переоборудованы. На их месте появились санатории и заведения отдыха. В советский период бульвар назывался Пролетарский, но впоследствии историческое название вернули.

В 1938 году на Французском бульваре открыли Институт экспериментальной офтальмологии, который сейчас носит имя Владимира Филатова. Рядом сохранился храм святых мучеников Адриана и Натальи, который действует и сегодня.

Здание института глазных болезней

Церковь Адриана и Натальи

