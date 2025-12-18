Укр

Видел дворцы и первую трамвайную линию: какие названия носил бульвар, соединяющий центр Одессы (фото)

Марина Бондаренко
Читати українською
Одесса
Одесса. Фото Коллаж "Телеграфа"

За всю свою "жизнь" она носила пять разных имен

Французский бульвар известен не только как одна из главных улиц Одессы, но и своими многочисленными переименованиями. За столетие он менял названия несколько раз, и каждое из них отражало важные исторические события и изменения в городе.

Он соединяет исторический центр города с районами Малый Фонтан и Аркадия. Бульвар известен не только своим расположением у моря, но и важными учреждениями, которые работают здесь и сегодня. Подробнее о его прежних названиях и небольшой истории рассказал "Телеграф".

Как Хуторская дорога в Одессе стала Французским бульваром

Французский бульвар в Одессе
Общий вид бульвара

Улица существует на планах Одессы с 1814 года. Сначала она называлась Хуторская дорога, позже — Малофонтанская и Малоаркадиевская, в соответствии с местностями Малый Фонтан и Аркадия. Долгое время дорога оставалась незамощенной, имела неровную ширину и многочисленные повороты.

В XIX веке эта местность стала престижной для проживания. Здесь строили дворцы и большие дома состоятельные жители Одессы: промышленники, банкиры, владельцы пароходов и купцы. Среди них были известные предприниматели, городские головы и землевладельцы. Здания проектировали как местные, так и известные архитекторы того времени.

В 1820 году на этой территории французский ботаник Карл Десмет основал ботанический сад. Там выращивали экзотические растения, а также проводили массовые мероприятия, балы, спортивные игры и конные бега. В начале XIX века эта зона была местом отдыха и досуга для горожан.

Во второй половине XIX века вдоль дороги начали появляться промышленные предприятия. Здесь работали кирпичные, химические, мебельные фабрики, заводы по производству красок, напитков и горчицы. Именно тогда улица постепенно меняла свой вид и назначение.

В конце XIX века городской инженер Василий Зуев начал реконструкцию дороги. Появились тротуары, брусчатка и подготовка для электрического трамвая. Часть земли под расширение дороги владельцы отдавали добровольно, но некоторые отказались, из-за чего бульвар и сейчас имеет несколько улиц.

В 1902 году улицу официально переименовали во Французский бульвар. Это решение приняли после политических событий между Российской империей и Францией. Вскоре здесь запустили одну из первых трамвайных линий Одессы, которая соединяла центр города с Аркадией.

После революционных событий и гражданской войны имения бывших владельцев исчезли или были переоборудованы. На их месте появились санатории и заведения отдыха. В советский период бульвар назывался Пролетарский, но впоследствии историческое название вернули.

В 1938 году на Французском бульваре открыли Институт экспериментальной офтальмологии, который сейчас носит имя Владимира Филатова. Рядом сохранился храм святых мучеников Адриана и Натальи, который действует и сегодня.

Институт имени Филатова в Одессе
Здание института глазных болезней
Церковь Адриана и Натальи на Французском бульваре в Одессе.
Церковь Адриана и Натальи

