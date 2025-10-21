Укр

Последний поезд проехал 40 лет назад: какая станция видела аварию на ЧАЭС (фото)

До катастрофы в Чернобыле Янов обслуживал пассажирские и грузовые перевозки, соединяя АЭС, склады и нефтебазы

Среди заросших рельсов и молчаливых платформ, в нескольких километрах от Припяти, стоит станция Янов — место, где время остановилось вместе с аварией на ЧАЭС.

Станция Янов была открыта в 1925 году и стала началом для будущего города Припять. "Телеграф" решил поделиться историей этого места.

Заброшенная станция Янов возле Припяти
Янов — место, где время застыло навсегда

До трагедии 1986 года Янов входил в состав Юго-Западной железной дороги и активно работал с пассажирскими и грузовыми перевозками. Со станции выходили пути к Чернобыльской АЭС, складам, нефтебазе и другим промышленным объектам. Последний пассажирский поезд — маршрут "Москва-Хмельницкий" — прошел через Янов 29 апреля 1986 года, после чего станция была окончательно закрыта для гражданского движения.

Заброшенная станция Янов возле Припяти
В последний раз здесь прошел пассажирский маршрут Москва-Хмельницкий.

После аварии Янов вошел в структуру транспортного комплекса государственного предприятия "Чернобыльсервис". Станция имела один главный и три приемо-отправочных пути, несколько вспомогательных путей и устройства для грузовых операций. Здесь сохранились и старые элементы инфраструктуры.

В 1986-1987 годах, когда проводилась реконструкция линии Чернигов — Янов, участок электрифицировали, чтобы обеспечить перевозку персонала ЧАЭС и строителей. Впоследствии контактную сеть частично демонтировали, и сегодня станция стоит заброшенная, как застывшая во времени.

Заброшенная станция Янов возле Припяти
Колеи Янова исчезают среди зарослей

Позже один из путей был восстановлен для транспортировки материалов при строительстве нового саркофага — объекта "Укрытие-2" над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Заброшенная станция Янов возле Припяти
Станция оживает в игре STALKER как перевалочный пункт

Со временем станция Янов превратилась не только в место памяти, но и в часть культурного образа Зоны Отчуждения. Она появляется в игре "STALKER: Зов Припяти", где становится перевалочным пунктом сталкеров и символом постапокалиптической жизни после катастрофы.

