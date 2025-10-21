Последний поезд проехал 40 лет назад: какая станция видела аварию на ЧАЭС (фото)

До катастрофы в Чернобыле Янов обслуживал пассажирские и грузовые перевозки, соединяя АЭС, склады и нефтебазы

Среди заросших рельсов и молчаливых платформ, в нескольких километрах от Припяти, стоит станция Янов — место, где время остановилось вместе с аварией на ЧАЭС.

Станция Янов была открыта в 1925 году и стала началом для будущего города Припять. "Телеграф" решил поделиться историей этого места.

Янов — место, где время застыло навсегда

До трагедии 1986 года Янов входил в состав Юго-Западной железной дороги и активно работал с пассажирскими и грузовыми перевозками. Со станции выходили пути к Чернобыльской АЭС, складам, нефтебазе и другим промышленным объектам. Последний пассажирский поезд — маршрут "Москва-Хмельницкий" — прошел через Янов 29 апреля 1986 года, после чего станция была окончательно закрыта для гражданского движения.

В последний раз здесь прошел пассажирский маршрут Москва-Хмельницкий.

После аварии Янов вошел в структуру транспортного комплекса государственного предприятия "Чернобыльсервис". Станция имела один главный и три приемо-отправочных пути, несколько вспомогательных путей и устройства для грузовых операций. Здесь сохранились и старые элементы инфраструктуры.

В 1986-1987 годах, когда проводилась реконструкция линии Чернигов — Янов, участок электрифицировали, чтобы обеспечить перевозку персонала ЧАЭС и строителей. Впоследствии контактную сеть частично демонтировали, и сегодня станция стоит заброшенная, как застывшая во времени.

Колеи Янова исчезают среди зарослей

Позже один из путей был восстановлен для транспортировки материалов при строительстве нового саркофага — объекта "Укрытие-2" над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Станция оживает в игре STALKER как перевалочный пункт

Со временем станция Янов превратилась не только в место памяти, но и в часть культурного образа Зоны Отчуждения. Она появляется в игре "STALKER: Зов Припяти", где становится перевалочным пунктом сталкеров и символом постапокалиптической жизни после катастрофы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть озеро, которое является "окном" в другой мир. Вода в нем не замерзает даже в самые сильные морозы.