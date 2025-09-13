В Ясиноватой был самый важный железнодорожный узел Донбасса: как теперь он выглядит в оккупации (фото)

Станция Ясиноватая пережила дореволюционные времена, Вторую мировую войну и советское развитие, но сейчас находится под оккупацией

Город Ясиновата находится под контролем российских оккупантов с 2014 года. Когда-то это был огромный транспортный узел, в Ясиноватой был не только пассажирский вокзал, куда ехали поезда из Киева, Москвы и Донецка, но и сортировочная часть в промышленном районе. Она насчитывала более 70 путей общей протяженностью около 147 километров. Сейчас от былой славы мало что осталось. На путях ржавеют заброшенные вагоны.

Сеть путей в Ясиноватой ранее обеспечивала логистику Донбасса

Транспортный хаб Ясиноватой в 2020 году

История станции Ясиноватая

Станцию в Ясиноватой построили еще в дореволюционные времена. Вторая мировая война разрушила старое здание вокзала, но часть построек сохранились.

Дореволюционная станция Ясиноватая

В то же время в СССР возвели новую станцию и на удивление — не бетонную коробку, а очень красивую "Ясиноватую-Пассажирскую". Во времена СССР и до 2014 года отсюда чуть ли не каждые полчаса ездили поезда или электрички в Донецк.

Станция Ясиноватая до 2014 года

Внутри станция напоминала вокзалы Харькова и Львова

В 2014 году после оккупации Ясиноватой станция переживала не лучшие времена. Часть окон была выбита, а российские наемники развешали свои плакаты.

Станция Ясиноватая в 2014 году

Настоящее станции Ясиноватая в оккупации

С тех пор прошло 11 лет. Станция больше не является одним из самых больших транспортных хабов Украины. За день здесь проезжает всего 12 поездов и электричек.

Расписание станции Ясиноватая в 2025 году

Да и само здание станции, которое было капитально отреставрировано в начале 2000-х годов, уже требует новой реставрации. Но, очевидно, оккупационные власти выбирают концерты вместо ремонтов.

Концерт ко Дню железнодорожника на вокзале в Ясиноватой в 2025 году

Стулья же до сих пор те же, что были годы назад

