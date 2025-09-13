В Ясиноватой был самый важный железнодорожный узел Донбасса: как теперь он выглядит в оккупации (фото)
Станция Ясиноватая пережила дореволюционные времена, Вторую мировую войну и советское развитие, но сейчас находится под оккупацией
Город Ясиновата находится под контролем российских оккупантов с 2014 года. Когда-то это был огромный транспортный узел, в Ясиноватой был не только пассажирский вокзал, куда ехали поезда из Киева, Москвы и Донецка, но и сортировочная часть в промышленном районе. Она насчитывала более 70 путей общей протяженностью около 147 километров. Сейчас от былой славы мало что осталось. На путях ржавеют заброшенные вагоны.
История станции Ясиноватая
Станцию в Ясиноватой построили еще в дореволюционные времена. Вторая мировая война разрушила старое здание вокзала, но часть построек сохранились.
В то же время в СССР возвели новую станцию и на удивление — не бетонную коробку, а очень красивую "Ясиноватую-Пассажирскую". Во времена СССР и до 2014 года отсюда чуть ли не каждые полчаса ездили поезда или электрички в Донецк.
В 2014 году после оккупации Ясиноватой станция переживала не лучшие времена. Часть окон была выбита, а российские наемники развешали свои плакаты.
Настоящее станции Ясиноватая в оккупации
С тех пор прошло 11 лет. Станция больше не является одним из самых больших транспортных хабов Украины. За день здесь проезжает всего 12 поездов и электричек.
Да и само здание станции, которое было капитально отреставрировано в начале 2000-х годов, уже требует новой реставрации. Но, очевидно, оккупационные власти выбирают концерты вместо ремонтов.
