Невероятное редкое явление увидели в Украине. Почему оно образовалось (фото)

Это оптическое чудо также называют Аврора Полярис

В ночь на 20 января почти во всех регионах Украины зафиксировали редкое природное явление, а именно северное сияние. Его еще называют сияние Авроры или Аврора Полярис. Заметили это оптическое чудо во Львове, Днепре, Сумах, Кривом Роге и других городах.

Как сообщают местные каналы Кривого Рога, северное сияние фиксировали ночью, как раз в тот момент, когда Россия наносила массированный удар по Украине. В центральных, восточных и северных регионах сияние Авроры имело красный или малиновый цвет.

Однако на Львовщине украинцы видели удивительную картину — сияние приобрело ярко зеленый цвет. Хотя рядом были и малиновые оттенки, что придавало еще большей красоте явлению.

Северное сияние во Леве 20 января. Фото: местные каналы

Северное сияние в Днепре. Фото: Общественное

Многие считают, что увидеть северное сияние можно только в регионах, которые ближе всего расположены к Северному полюсу. Однако в Украине в последние годы его довольно часто фиксируют.

Северное сияние в Мариуполе. Фото: местные каналы

Почему появляется северное сияние

Сияние Авроры — это оптическое явление, вызванное врезающимися в атмосферу Земли заряженными частицами солнечного ветра. Когда протоны и электроны из Солнца достигают нашей планеты, магнитное поле направляет их к полюсам, где они возбуждают молекулы кислорода и азота, заставляя их светиться.

При этом северное сияние сопровождается геомагнитными бурями, которые могут нарушать спутниковую связь, GPS и даже электросети. К тому же, в древности украинцы верили, что Аврора – это души воинов, которые возвращаються с битвы.

Кроме того, сейчас на Солнце фиксируется массивный выброс плазмы, его уже называют плазменный балет. Астронавты говорят, что это самый сильный радиационный шторм в XXI веке.

