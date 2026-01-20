Неймовірне рідкісне явище побачили в Україні. Чому воно утворилось (фото)

Це оптичне диво також називають Аврора Полярис

У ніч на 20 січня майже в усіх регіонах України зафіксували рідкісне природне явище, а саме північне сяйво. Його ще називають сяйво Аврори чи Аврора Полярис. Помітили це оптичне диво у Львові, Дніпрі, Сумах, Кривому Розі тощо.

Як повідомляють місцеві канали Кривого Рогу північне сяйво фіксували вночі, якраз в той момент, коли Росія завдавала масованого удару по Україні. В центральних, східних та північних регіонах сяйво Аврори мало червоний чи малиновий колір.

Однак на Львівщині українці бачили дивовижну картину — сяйво набуло яскраво зеленого кольору. Хоча поруч були й малинові відтінки, що додавало ще більшої краси явищу.

Північне сяйво у Льові 20 січня. Фото: місцеві канали

Північне сяйво у Кримову Розі 20 січня. Фото: місцеві канали

Північне сяйво у Дніпрі. Фото: Суспільне

Північне сяйво у Дніпрі. Фото: місцеві канали

Чимало людей вважають, що побачити північне сяйво можна тільки в регіонах, які найближче розташовані до Північного полюса. Однак в Україні останні роки його досить часто фіксують.

Північне сяйво у Кримову Розі 20 січня. Фото: місцеві канали

Північне сяйво у Кримову Розі 20 січня. Фото: місцеві канали

Північне сяйво в Маріуполі. Фото: місцеві канали

Північне сяйво у Льові 20 січня. Фото: місцеві канали

Чому з'являється північне сяйво

Сяйво Аврори — це оптичне явище, яке викликане зарядженими частинками сонячного вітру, що врізаються в атмосферу Землі. Коли протони й електрони з Сонця досягають нашої планети, магнітне поле спрямовує їх до полюсів, де вони збуджують молекули кисню та азоту, змушуючи їх світитися.

При цьому північне сяйво супроводжується геомагнітними буря, які можуть порушувати супутниковий зв’язок, GPS і навіть електромережі. До того ж, у давні часи українці вірили, що Аврора – це душі воїнів, що повертаються з битви.

Окрім того, зараз на Сонці фіксують масивний викид плазми, його вже називають плазмовий балет. Астронавти кажуть, що це найсильніший радіаційний шторм в ХХІ столітті.

