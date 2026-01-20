Чому колеться вовняний светр і як це виправити вдома: цікаві лайфхаки

Вовняний светр може стати м’яким навіть після правильного прання

Для того, щоб теплий светр не коловся, а зігрівав взимку є кілька лайфхаків. Здебільшого коляться ті светри, які неправильно прали та сушили, або зроблені з грубішої вовни. Проте є кілька способів цьому зарадити.

Як прати светр, щоб був м’яким

Вовняні речі потрібно прати тільки в воді до 30 °C, бажано вручну. Не можна використовувати звичайні пральні порошки для прання вовняних виробів. Вони руйнують волокна та роблять ваш светр жорстким. Натомість варто використовувати спеціальний засіб або дитячі пральні гелі.

Вовняні светри

Як зробити вовняний светр м'яким

Зазначимо, що деякі народні засоби потенційно можуть вплинути на вовну, тож перед тим, як застосовувати до всього светра, можна спробувати перевірити на непомітній ділянці або ж розглянути інші способи без контакту з речовинами. Наприклад — заморозку.

Заморожування

Одним із способів ущільнити більш жорстку вовну є заморожування. Для цього виріб кладуть в поліетиленовому пакеті в морозилку на 3-4 години. Після цього розморожують обов'язково в темному місці.

Гірчиця

Серед порад для пом'якшення — розвести дві ложки порошку в гарячій воді, вимочити светр, а після — попрати з кондиціонером. Зауважте — гірчиця має сильний фарбуючий ефект, тож речі можуть змінити колір.

Кондиціонер для волосся

Кондиціонер для волосся дбайливо розгладжує лусочки вовни, роблячи матеріал більш шовковистим. Для светрів підійде навіть протермінований.

Гліцерин

Гліцерин працює так само як і кондиціонер. Їх розчиняють у воді та замочують в цьому светри.

Один з виробників поділився, як правильно робити пом'якшення светра кондиціонером чи гліцерином:

в тазу чи ванній (залежно від розміру виробу) наберіть прохолодну воду, додайте 225-450 мл кондиціонера для волосся або чайну ложку гліцерину та мішайте до повного розчинення, замочіть светр щонайменше на 30 хвилин (якщо светр особливо жорсткий, його може знадобитися замочити до чотирьох годин), светр має бути не складений, а розправлений витягніть з тазика, зібравши в воді у кульку, щоб краї не розтягнулись, воду злийте, знову наповніть таз прохолодною водою, додайте склянку дистильованого білого оцту, обережно помістить светр в розчин та натисніть кілька разів, щоб вода змила залишки мила.

Як правильно сушити вовняний светр

Сушарка для светрів/ Фото: Joom

Якщо повісити мокрий светр, він розтягнеться. Якщо у вас немає сітчастої сушарки для светрів — допоможе сухий рушник. Його кладуть на стіл, а зверху — светр. Знадобиться кілька рушників — загалом светр сохне від 24 до 72 годин. Кожні 8 годин його потрібно перевертати та підкладати сухий рушник.

