Надень свитер — помоги стране: глава "Укрэнерго" взбесил украинцев словами про отопительный сезон

Пользователи в комментариях просто возмущены ситуацией с обогревом жилья

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко обратился к украинцам с просьбой в отопительный сезон не нагревать жилье до комфортных 20-22 градусов, а вместо этого ходить дома в свитере. Однако его слова вызвали бурю негодований в сети.

Что нужно знать:

Зайченко просит не пытаться добиться температуры дома в 20-22 градуса (электрообогревателями, кондиционерами, тепловыми насосами), чтобы экономить электричество

Как альтернативу глава "Укрэнерго" предлагает использовать дополнительные слои одежды

Украинцы в соцсетях возмущены и устроили в комментариях настоящий скандал из-за этих слов

Соответствующее заявление Зайченко прозвучало в эфире "Єдині новини". Он просит экономить электроэнергию и не отапливать жилье до комфортных температур.

Бытовые потребители, которые сейчас являются наибольшим потребителей электроэнергии в Украине, должны изменить свое поведение в первую очередь. Нужно не доводить температуру помещения к максимально комфортным 20-22 градусам, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, с которыми мы работаем сказал Зайченко.

Реакция украинцев

В социальных сетях тотчас начали появляться гневные комментарии пользователей, которые возмущены словами Зайченко.

При этом многие задаются вопросом, как быть, если дома маленький или новорожденный ребенок, ведь холодное помещение подвергает его здоровье опасности.

"Телеграф" собрал в подборку свежие реакции украинцев на просьбу главы "Укрэнерго":

