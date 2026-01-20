В Полтаве десятилетиями пытались запустить трамваи. Почему их так и нет

Пассажиров в городе возят троллейбусы и маршрутки

Идея запустить в Полтаве трамвай возникала не раз. Впервые в начале прошлого века, однако ее так и не воплотили в жизнь.

"Телеграф" рассказывает историю несуществующих трамваев в Полтаве. В начале ХХ века Полтава довольно быстро развивалась, но не имела общественного транспорта. Около 1913 года начали проектировать трамвайную линию.

Планировалось, что она свяжет два железнодорожных вокзала города: Киевский и Южный. Тогдашние городские власти поддерживали появление трамвая в Полтаве. Есть данные, что на эти цели выделили деньги и даже заключили соглашение с бельгийскими акционерами. Однако все планы перечеркнула Первая мировая война, линию так и не выстроили.

К вопросу запуска трамвая в Полтаве вернулись в 20-е годы. Тогда на это выделили деньги, приобрели рельсы и начали строить. Но по неизвестным причинам строительство было приостановлено и, по некоторым данным, рельсы шириной 1524 мм и выделенные средства ушли на другие нужды.

Но к идее строительства трамвая в Полтаве вернулись в третий раз — в канун Второй мировой войны. Однако тогда снова не сложилось, потому что началась война.

В Полтаве существует легенда, что в 1962 году трамвайную линию построили, но в последний момент трамвай решили не запускать, а уже готовую линию якобы разобрали. Однако это не соответствует действительности, на самом деле за остатки трамвайного пути восприняли железнодорожную подъездную ветку, проходившую вдоль улицы Соборности.

