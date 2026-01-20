В Полтаві десятиріччями намагалися запустити трамваї. Чому їх так і немає

Пасажирів у місті возять тролейбуси та маршрутки

Ідея запустити у Полтаві трамвай виникала неодноразово. Вперше — на початку минулого століття, однак її так і не втілили у життя.

"Телеграф" розповідає історію неіснуючих трамваїв в Полтаві. На початку ХХ століття Полтава доволі швидко розвивалася, але не мала жодного громадського транспорту. Близько 1913 року почали проєктувати трамвайну лінію.

Планувалася, що вона зв'яже два залізничні вокзали міста: Київський та Південний. Тодішня міська влада підтримувала появу трамваю у Полтаві. Є дані, що на ці цілі виділили гроші, та навіть уклали угоду із бельгійськими акціонерами. Однак всі плани перекреслила Перша світова війна, лінію так і не збудували.

До питання запуску трамваю у Полтаві повернулися у 20-х роках. Тоді на це виділили гроші, придбали рейки і почали будувати. Але з невідомих причин будівництво було призупинене і, за деякими даними, рейки шириною 1524 мм і виділені кошти пішли на інші потреби.

Але до ідеї будівництва трамваю у Полтаві повернулися втретє — напередодні Другої світової війни. Однак тоді знову не склалося, адже почалася війна.

У Полтаві існує легенда, що в 1962 році трамвайну лінію таки побудували, але в останній момент трамвай рішили не запускати, а вже готову лінію нібито розібрали. Однак це це не відповідає дійсності, насправді за залишки трамвайної колії сприйняли залізничну під'їзну гілку, що проходила вздовж вулиці Соборності.

