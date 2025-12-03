Сегодня это едва ли не самый известный курорт Украины: откуда взялось его название

Это старинный полковой город на Полтавщине, где казаки творили историю, а целебная вода превратила его в курортную столицу

Названия украинских городов часто хранят в себе истории о братьях-основателях, казацких приключениях или даже драматических охотах, превращая географию в живую историю. Народная этимология делает их еще ярче: от героических сражений до бытовых анекдотов эти предания передавались поколениями, придавая шарма реальным топонимам.

Потому и Миргород – это не просто точка на карте Полтавщины, а живая страница украинской истории. "Телеграф" расскажет об этом городе поподробнее.

Откуда происходит название города

Миргород – один из древнейших городов Левобережной Украины, чье название красноречиво рассказывает о его предназначении. По народной легенде поселение на берегах Хорола стало нейтральной территорией для мирных переговоров между соседними племенами. Вместо сражений здесь выбирали диалог – так и родилось название "город мира".

Исследователи считают, что Миргород возник как сторожевой пункт на восточных рубежах Киевской Руси примерно в XII–XIII веках. Этот форпост не только охранял границы, но и служил площадкой договоренностей, сочетая функции обороны и дипломатии.

Современный город находится в сердце Полтавщины – в 100 км от Полтавы и 230 км от Киева. Город лежит на берегах реки Хорол (приток Псла в бассейне Днепра).

Казацкая слава

В 1576 г. польский король Стефан Баторий сделал Миргород центром реестрового казацкого полка. Миргородские казаки участвовали в восстаниях Наливайко, Павлюка и Острянина.

Памятник казацкой славы в Миргороде

Во время Освободительной войны 1648-1654 годов Миргородский полк стал одним из самых боеспособных в армии Богдана Хмельницкого. Город прославился как центр производства селитры и пороха.

Культурное наследие

Железнодорожная станция Миргород

В XIX веке Миргород вошел в культурную историю Украины. Здесь служил Иван Котляревский, а в 1845 Тарас Шевченко создал несколько важных произведений. В 1896 году основали художественно промышленную школу имени Николая Гоголя – будущий центр украинской керамики. К середине XIX века город превратился в заметный торговый и ремесленный центр с ярмарочной сетью, церквями, училищем и промышленными предприятиями.

Рождение курорта

Начало XX века навсегда изменило судьбу Миргорода. В 1912 году пробурили артезианскую скважину глубиной сотни метров, из которой произошла минеральная вода с характерным запахом сероводорода. Врач Иван Зубковский доказал, что вода не уступает европейским бальнеологическим источникам.

Миргород на архивном фото

В 1917 году было открыто первое ванное отделение при городской бане – это был фактический старт курорта. Год спустя, в 1918-м, построили знаменитубю водолечебницу по проекту художника Афанасия Сластиона – здание, ставшее визитной карточкой города.

Курортная столица

После Второй мировой войны Миргород был отстроен как ведущий оздоровительный центр советской Украины. К 1970-м годам город стал столицей лечебной минеральной воды, а миргородская вода – одной из самых известных марок в Украине.

Курорт Миргород

В независимой Украине Миргород сохранил статус курортного сердца на Полтавщине. Комплекс "Миргородкурорт" объединяет санатории "Березовая роща", "Полтава", "Хорол" и "Миргород", специализирующиеся на гастроэнтерологии, кардиологии и реабилитации.

Несмотря на вызовы, в частности, ракетные удары 2022 года, Миргород продолжает жить как "город мира", где история казацкого полка сочетается с репутацией курорта. Для туриста это уникальная возможность прикоснуться к эпохам Киевской Руси, казацкой державы и современной борьбы за независимость.

