Даже покупать ничего не надо: как сделать бесплатную грелку за 5 минут

Этот лайфхак спасет вас на случай отключения отопления

Когда за окном холодно, а отопление еще не включили, украинцы традиционно ищут способы утеплиться без лишних затрат. Один из самых простых и действенных способов, активно распространяемых в сети, — сделать бесплатную грелку из подручных материалов.

Простым методом поделилась пользовательница Threads. Для этого нужна только пустая пластиковая бутылка (лучше литровая или полуторалитровая) и горячая вода.

Просто наберите в бутылку воду примерно 60-70 °C. Если кипяток он может деформировать пластик. Плотно закройте крышку и положите "грелку" в постель. Такое "устройство" прекрасно удерживает тепло в течение нескольких часов и помогает быстро согреть руки, ноги или постельные принадлежности.

Дешевая грелка

В комментариях под постом пользователи предлагают запихнуть эту грелку в длинный носок (можно использовать любой другой тканевый чехол). Так не только дольше будет удерживаться тепло, но и защитите кожу – если вода слишком горячая, бутылка не жжет открытые участки тела.

Как быстро согреться дома

Такой способ особенно спасает при отключении отопления или электричества, а главное — не требует никаких затрат и не отнимает ваше время.

