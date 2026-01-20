Это ваш звездный час: кому из знаков китайского гороскопа невероятно повезет в феврале 2026

Названы главные счастливчики февраля 2026 года

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только в феврале. Астрологи уже сделали прогнозы, для кого этот месяц будет особенно удачным и благоприятным.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых в феврале 2026 года наступит "белая полоса".

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Лошадь, Тигр и Собака. Об этом пишет The Japan Times.

Лошадь

Ожидаемо, что год Красной Огненной Лошади станет удачным именно для представителей этого знака, покровителя года. А февраль станет временем максимальных успехов и достижений. Вы будете на пике своей энергии, продуктивности и самореализации. Действуйте по первому импульсу — интуиция в этом месяце вас не подведет.

Восточный гороскоп. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Тигр

Тигр и Лошадь — буквально "родственные души" по восточному гороскопу. Поэтому для представителей этого знака с самого начала февраля будет везти во всем — этот месяц станет отличным трамплином на пути к большому успеху. Ваша карьера пойдет в гору, а вместе с ней и финансовое положение существенно улучшится. Будьте смелее в своих решениях, сейчас вы — центр притяжения для выгодных предложений, сделок и инвестиций.

Собака

Собака у Лошади тоже на хорошем счету, этот год точно станет для вас успешным. А февраль принесет гармонию и процветание. Это тот момент, когда вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Ожидайте новых полезных знакомств и выгодной коммуникации с людьми. Не закрывайтесь в себе, принимайте приглашения на мероприятия — удача придет через общение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трудные решения приведут эти знаки Зодиака к счастью в Новом году. К чему стоит приготовиться.