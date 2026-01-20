Це ваш зірковий час: кому із знаків китайського гороскопу неймовірно пощастить у лютому 2026

Названі головні щасливчики лютого 2026 року

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише у лютому. Астрологи вже зробили прогнози, для кого цей місяць буде особливо вдалим та сприятливим.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких у лютому 2026 року настане "біла смуга".

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки китайського гороскопа — Кінь, Тигр та Собака. Про це пише The Japan Times.

Кінь

Очікується, що рік Червоного Вогняного Коня стане вдалим саме для представників цього знака, покровителя року. А лютий стане часом максимальних успіхів та досягнень. Ви будете на піку своєї енергії, продуктивності та самореалізації. Дійте за першим імпульсом — інтуїція цього місяця вас не підведе.

Східний гороскоп. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Тигр

Тигр і Кінь — буквально "родні душі" за східним гороскопом. Тому для представників цього знака з самого початку лютого щаститиме у всьому — цей місяць стане чудовим трампліном на шляху великого успіху. Ваша кар’єра піде в гору, а разом з нею і фінансове становище суттєво покращиться. Будьте сміливішими у своїх рішеннях, зараз ви — центр тяжіння для вигідних пропозицій, угод та інвестицій.

Собака

Собака у Коня теж на хорошому рахунку, тому цей рік точно стане для вас успішним. А лютий принесе гармонію та процвітання. Це той момент, коли ви опинитеся у потрібний час у потрібному місці. Чекайте на нові корисні знайомства та вигідну комунікацію з людьми. Не закривайтеся в собі, приймайте запрошення на заходи — успіх прийде через спілкування.

