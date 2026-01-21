Укр

Можете потерять достаток. Что нельзя делать в праздник 21 января, чтобы день выдался удачным

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Традиции на 21 января
Традиции на 21 января. Фото Freepik

Не игнорируйте 21 января важных запретов и традиций

В среду, 21 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Максима Исповедника. По старому стилю этот праздник припадал на 3 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Максим Исповедник — выдающийся христианский мыслитель и богослов VII века. Он боролся за истинное понимание природы Христа, защищая веру от ересей, и за свою стойкость в учении претерпел гонения.

Что можно делать 21 января:

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Максиму Исповеднику, прося стойкости и защиты от трудностей;
  • Согласно народным поверьям, сегодня полезно зажечь в доме свечу и прочитать короткую молитву — считалось, что это очищает пространство и приносит гармонию в семью;
  • В старину в этот день старались совершить хотя бы одно доброе дело — это притянет в дом удачу и счастье.
Что можно и нельзя делать 21 января
Что можно и нельзя делать 21 января

Что нельзя делать 21 января:

  • Нельзя лениться и откладывать важные дела, иначе можно привлечь неудачи и потерю жизненной энергии;
  • Не стоит ссориться и выяснять отношения — считалось, что конфликты в этот день могут навлечь бедность и болезни;
  • Нельзя давать деньги в долг и брать взаймы, иначе достаток будет ускользать из дома;
  • Сегодня в этот день нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем;
  • В этот день нельзя давать взаймы соль, поскольку из дома уйдут счастье и достаток.

Ранее "Телеграф" делился календарем государственных праздников в январе. В общем в этом месяце всего 14 выходных дней.

Теги:
#Традиции #Запреты #Церковный праздник #21 января