Можете потерять достаток. Что нельзя делать в праздник 21 января, чтобы день выдался удачным

Не игнорируйте 21 января важных запретов и традиций

В среду, 21 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Максима Исповедника. По старому стилю этот праздник припадал на 3 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Максим Исповедник — выдающийся христианский мыслитель и богослов VII века. Он боролся за истинное понимание природы Христа, защищая веру от ересей, и за свою стойкость в учении претерпел гонения.

Что можно делать 21 января:

В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Максиму Исповеднику, прося стойкости и защиты от трудностей;

Согласно народным поверьям, сегодня полезно зажечь в доме свечу и прочитать короткую молитву — считалось, что это очищает пространство и приносит гармонию в семью;

В старину в этот день старались совершить хотя бы одно доброе дело — это притянет в дом удачу и счастье.

Что нельзя делать 21 января:

Нельзя лениться и откладывать важные дела, иначе можно привлечь неудачи и потерю жизненной энергии;

Не стоит ссориться и выяснять отношения — считалось, что конфликты в этот день могут навлечь бедность и болезни;

Нельзя давать деньги в долг и брать взаймы, иначе достаток будет ускользать из дома;

Сегодня в этот день нельзя пришивать пуговицы, поскольку не избавитесь от старых проблем;

В этот день нельзя давать взаймы соль, поскольку из дома уйдут счастье и достаток.

