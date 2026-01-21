Можете втратити достаток. Що не можна робити у свято 21 січня, щоб день видався вдалим
Не ігноруйте 21 січня важливих заборон та традицій
У середу, 21 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. За старим стилем це свято припадало на 3 лютого.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Преподобний Максим Сповідник – видатний християнський мислитель та богослов VII століття. Він боровся за справжнє розуміння природи Христа, захищаючи віру від єресей, і за свою стійкість зазнав гоніння.
Що можна робити 21 січня:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до преподобного Максима Сповідника, просячи стійкості та захисту від труднощів;
- Згідно з народними повір’ями, сьогодні корисно запалити в будинку свічку та прочитати коротку молитву — вважалося, що це очищає простір і приносить гармонію у сім’ю;
- У давнину в цей день намагалися зробити хоча б одну добру справу — це притягне до будинку удачу та щастя.
Що не можна робити 21 січня:
- Не можна лінуватися та відкладати важливі справи, інакше можна залучити невдачі та втрату життєву енергію;
- Не варто сваритися та з’ясовувати стосунки — вважалося, що конфлікти цього дня можуть спричинити бідність та хвороби;
- Не можна давати в борг і позичати гроші, інакше достаток вислизатиме з дому;
- Сьогодні в цей день не можна пришивати гудзики, оскільки не позбавитеся від старих проблем;
- У цей день не можна позичати сіль, оскільки з дому "підуть" щастя і достаток.
