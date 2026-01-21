Можете втратити достаток. Що не можна робити у свято 21 січня, щоб день видався вдалим

Не ігноруйте 21 січня важливих заборон та традицій

У середу, 21 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. За старим стилем це свято припадало на 3 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Максим Сповідник – видатний християнський мислитель та богослов VII століття. Він боровся за справжнє розуміння природи Христа, захищаючи віру від єресей, і за свою стійкість зазнав гоніння.

Що можна робити 21 січня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до преподобного Максима Сповідника, просячи стійкості та захисту від труднощів;

Згідно з народними повір’ями, сьогодні корисно запалити в будинку свічку та прочитати коротку молитву — вважалося, що це очищає простір і приносить гармонію у сім’ю;

У давнину в цей день намагалися зробити хоча б одну добру справу — це притягне до будинку удачу та щастя.

Що не можна робити 21 січня:

Не можна лінуватися та відкладати важливі справи, інакше можна залучити невдачі та втрату життєву енергію;

Не варто сваритися та з’ясовувати стосунки — вважалося, що конфлікти цього дня можуть спричинити бідність та хвороби;

Не можна давати в борг і позичати гроші, інакше достаток вислизатиме з дому;

Сьогодні в цей день не можна пришивати гудзики, оскільки не позбавитеся від старих проблем;

У цей день не можна позичати сіль, оскільки з дому "підуть" щастя і достаток.

