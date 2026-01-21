Рус

Можете втратити достаток. Що не можна робити у свято 21 січня, щоб день видався вдалим

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Традиції на 21 січня
Традиції на 21 січня. Фото Freepik

Не ігноруйте 21 січня важливих заборон та традицій

У середу, 21 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. За старим стилем це свято припадало на 3 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Максим Сповідник – видатний християнський мислитель та богослов VII століття. Він боровся за справжнє розуміння природи Христа, захищаючи віру від єресей, і за свою стійкість зазнав гоніння.

Що можна робити 21 січня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до преподобного Максима Сповідника, просячи стійкості та захисту від труднощів;
  • Згідно з народними повір’ями, сьогодні корисно запалити в будинку свічку та прочитати коротку молитву — вважалося, що це очищає простір і приносить гармонію у сім’ю;
  • У давнину в цей день намагалися зробити хоча б одну добру справу — це притягне до будинку удачу та щастя.
Що можна і не можна робити 21 січня
Що можна і не можна робити 21 січня

Що не можна робити 21 січня:

  • Не можна лінуватися та відкладати важливі справи, інакше можна залучити невдачі та втрату життєву енергію;
  • Не варто сваритися та з’ясовувати стосунки — вважалося, що конфлікти цього дня можуть спричинити бідність та хвороби;
  • Не можна давати в борг і позичати гроші, інакше достаток вислизатиме з дому;
  • Сьогодні в цей день не можна пришивати гудзики, оскільки не позбавитеся від старих проблем;
  • У цей день не можна позичати сіль, оскільки з дому "підуть" щастя і достаток.

Раніше "Телеграф" ділився календарем державних свят у січні. Загалом цього місяця всього 14 вихідних днів.

Теги:
#Традиції #Заборони #Церковне свято #21 січня