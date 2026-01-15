День влюбленных в 2026 году: когда отмечается в Украине, традиции и главные запреты

В этом году дата праздника влюбленных остается неизменной

День влюбленных — красивый праздник, который отмечают не только в Украине, но и во многих странах мира. Также его называют Днем святого Валентина, и он имеет фиксированную дату, которая не меняется в зависимости от церковного календаря.

"Телеграф" рассказывает, когда в Украине День всех влюбленных, главные традиции и запреты этого праздника.

Когда День святого Валентина?

День влюбленных или День святого Валентина празднуют 14 февраля. В 2026 году этот праздник припадает на субботу, так что еще и выходной день будет для празднования.

Традиции на День влюбленных

День святого Валентина часто называют "маркетинговым праздником", так как люди тратятся на подарки друг другу. Однако с другой стороны — это хорошая возможность признаться в своих чувствах и порадовать любимого человека чем-то приятным.

День святого Валентина. Фото: freepik

Во многих странах есть традиция обмениваться валентинками — открытками с признаниями. Такой подарочек точно поднимет настроение близкому человеку.

Также на День святого Валентина влюбленные обмениваются подарками, мужчины часто дарят женщинам цветы или приглашают на романтический ужин. Часто именно в День влюбленных мужчины делают предложение руки и сердца своим избранницам, а некоторые пары вообще устраивают свадьбу в эту символическую дату.

Что нельзя делать 14 февраля?

Нельзя ругаться и ссориться в этот день, так как это может привести к разлуке или проблемам в отношениях.

Нельзя проводить день в одиночестве — даже если у вас нет пары, проведите праздник с друзьями или родственниками.

Запрещено выносить мусор вечером — можно вынести любовь и удачу из семьи.

Девушкам нельзя гладить уличных котов в этот день — согласно народным верованиям, так муж будет гулящим.

Не стоит обманывать близких людей — даже "ложь во благо" может обернуться против вас.

