День влюбленных в 2026 году: когда отмечается в Украине, традиции и главные запреты
В этом году дата праздника влюбленных остается неизменной
День влюбленных — красивый праздник, который отмечают не только в Украине, но и во многих странах мира. Также его называют Днем святого Валентина, и он имеет фиксированную дату, которая не меняется в зависимости от церковного календаря.
"Телеграф" рассказывает, когда в Украине День всех влюбленных, главные традиции и запреты этого праздника.
Когда День святого Валентина?
День влюбленных или День святого Валентина празднуют 14 февраля. В 2026 году этот праздник припадает на субботу, так что еще и выходной день будет для празднования.
Традиции на День влюбленных
День святого Валентина часто называют "маркетинговым праздником", так как люди тратятся на подарки друг другу. Однако с другой стороны — это хорошая возможность признаться в своих чувствах и порадовать любимого человека чем-то приятным.
Во многих странах есть традиция обмениваться валентинками — открытками с признаниями. Такой подарочек точно поднимет настроение близкому человеку.
Также на День святого Валентина влюбленные обмениваются подарками, мужчины часто дарят женщинам цветы или приглашают на романтический ужин. Часто именно в День влюбленных мужчины делают предложение руки и сердца своим избранницам, а некоторые пары вообще устраивают свадьбу в эту символическую дату.
Что нельзя делать 14 февраля?
- Нельзя ругаться и ссориться в этот день, так как это может привести к разлуке или проблемам в отношениях.
- Нельзя проводить день в одиночестве — даже если у вас нет пары, проведите праздник с друзьями или родственниками.
- Запрещено выносить мусор вечером — можно вынести любовь и удачу из семьи.
- Девушкам нельзя гладить уличных котов в этот день — согласно народным верованиям, так муж будет гулящим.
- Не стоит обманывать близких людей — даже "ложь во благо" может обернуться против вас.
