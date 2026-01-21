Украинец показал простую "печку", поднимающую температуру в комнате на несколько градусов

Украинцы делятся опытом выживания без света и отопления в морозы

Из-за последствий российских ударов по энергетике, в Украине регулярно и надолго выключают свет. Также есть перебои с теплоснабжением, украинцы делятся опытом, как повысить температуру воздуха в квартире без отопления.

Украинец Антон Писаренко показал импровизированную "печку", способную поднять температуру в помещении на несколько градусов. Как рассказали жители квартиры, температура в комнате была +16 градусов, а эта "буржуйка" нагрела воздух до +20 за несколько часов.

Для того чтобы сделать "печку" нужны противень и решетка от духовки, несколько огнеупорных кирпичей и свечи. По краям противня вертикально ставим два кирпича, внутри размещаем свечи и зажигаем их. На кирпичи ставим решетку от духовки, на нее укладываем кирпичи вертикально.

Свечи нагревают кирпич, он отдает тепло и нагревает воздух в комнате. Важно не оставлять "печку" без присмотра, потому что открытый огонь требует внимания и осторожного обращения.

Как обогреть комнату с помощью кирпичей и свечей

Ранее "Телеграф" публиковал советы мужчины, который ходит в зимние походы, как выжить в квартире без отопления в морозы. Он рассказал, что реально работает в многоквартирном доме.