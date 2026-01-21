Подростки толпой избили мальчика в Кривом Роге: наказание для них разочаровало многих украинцев

Несовершеннолетние зарание спланировали нападение

В Кривом Роге суд суд поставил точку в резонансном деле по жестокому избиению парня 2024 года. Его обидчики получили два года пробационного надзора для перевоспитания. В сети из-за этого началась волна негодования.

Что нужно знать:

Нападение произошло весной 2024 года в микрорайоне Восточный-3 Кривого Рога

Причиной избиения участники назвали якобы оскорбительное поведение парня по отношению к девушке

В результате пострадавший получил многочисленные ушибы и телесные повреждения

Речь идет о жестоком избиении молодого человека, в котором принимали участие несовершеннолетние и малолетние.

По данным следствия, подростки заранее спланировали встречу и распределили роли: часть нападавших избивала парня, другие — снимали происходящее на видео. Причиной нападения, по версии самих участников, стало якобы оскорбительное поведение потерпевшего по отношению к несовершеннолетней девушке, которое, как они утверждали, имело место несколько лет назад, пишет "Відомо".

В итоге сама девушка и привела его на месте, где его уже ждали обидчики. Далее группа из около 10 подростков повалила парня на бетонные плиты на Восточном-3 и жестоко избила руками и ногами. К тому же, ему распылили в лицо неизвестное вещество из баллончика. В результате пострадавший получил многочисленные ушибы.

Как оказалось, самому младшему из нападавших было 13 лет. В ходе судебного разбирательства несовершеннолетние обвиняемые полностью признали свою вину. Действия подростков квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Шестеро из нападавших получили по два года пробационного надзора для перевоспитания. Еще двоих, которые были младшими, в итоге освободили от наказания, ограничившись воспитательными мерами. Как и еще одного парня, но из-за "смены обстановки".

Для справки: Пробационный надзор — это контроль и поддержка совершившего преступление человека без заключения. То есть вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, человек:

живет дома и ведет обычную жизнь,

должен соблюдать определенные правила (например, не употреблять алкоголь, посещать пробационного офицера, не менять место жительства без разрешения),

периодически отчитывается перед государственными службами о своем поведении.

Реакция сети

Решение суда в социальных сетях уже активно комментируют пользователи. Многие оказались возмущены уровнем наказания за жестокое избиение парня.

