Не мажоры. Что известно о нападавших на артистов ансамбля "Гуцулия", сколько им грозит лет

В результате драки люди получили черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы

Во Львовской области сообщили о подозрении лицам, причастным к нападению на ансамбль "Гуцулия" в воскресенье, 7 декабря, в городе Шептицкий Львовской области.

Что нужно знать:

Правоохранители проверяют действия полиции во время инцидента

К инциденту причастны трое молодых людей в возрасте от 18 до 21 года

Лицам, которые в городе Шептицкий во Львовской области избили артистов Национального академического гуцульского ансамбля песни и пляски "Гуцулия" и водителя микроавтобуса, объявили подозрение. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По версии следствия, при возвращении из гастрольного тура за границей в Ивано-Франковск ансамбль остановился на АЗС. Пока часть пассажиров зашла в магазин, их места заняли три незнакомца, которые отказывались выходить. После повторной просьбы дирижера они покинули салон, а один из мужчин, выходя, ударил водителя микроавтобуса в лицо.

Сотрудникам музыкального коллектива не удалось остановить конфликт, который продолжился на территории АЗС и за ее пределами, и завершился потасовкой. В результате водитель микроавтобуса получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, один из артистов – перелом руки, еще двое – ушибы лица.

По информации правоохранительных органов, к нападению причастны двое мужчин 18 и 20 лет, а также 21-летний студент местного училища. Полиция сообщила BBC News Украина, что, в отличие от слухов в соцсетях, нападавшие не имели влиятельных родителей. Двум участникам уже объявлено подозрение за хулиганство (ч. 2 ст. 296 УК Украины — ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет), а сообщение о подозрении третьему фигуранту ожидается в ближайшее время.

Напомним, что нападение на артистов ансамбля "Гуцулия" произошло ночью 7 декабря. На кадрах видно дерзкое поведение молодых людей как относительно участников коллектива, так и работников полиции охраны, которые приехали на вызов. При этом обнародованные кадры не свидетельствуют о каких-либо активных действиях правоохранителей против нарушителей. Внутренняя инспекция полиции Львовской области уже инициировала проверку полицейских во время инцидента в Шептицком.

