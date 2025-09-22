Получил пожизненное: как убийца подростка на фуникулере отреагировал на приговор (фото, видео)

Артем Косов молча выслушал приговор по обвинению в убийстве подростка на фуникулере в Киеве

В понедельник, 22 сентября, обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере в Киеве Артем Косов предстал перед судом. Ему было назначено пожизненное заключение.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседания. Известно, что Косов недавно признал вину и покаялся, однако отмечал, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.

Приговор 22 сентября подсудимый услышал в Шевченковском районном суде. На видео по зачитыванию приговора видно, как Косов, который до этого выглядел расслабленным, будто окаменел. Он стоял неподвижно и не проронил ни слова. Только зрачки бегали с огромной скоростью, что говорит об усиленном мысленном процессе. Вероятно, осужденный находился в панике. В какой-то момент он поднял глаза вверх, словно обращался к богу.

В зале суда собрались родные и знакомые погибшего подростка, они держали в руках фото Максима Матерухина. Добавим, что 17 сентября закончились судебные прения по этому делу. На них адвокаты потерпевших заявили, что предоставленных доказательств достаточно для приговора. Они настаивали на пожизненном лишении свободы, которое Косов и получил.

Артем Косов в зале суда

Родители Максима Матерухина

Отец Максима Матерухина надел футболку с изображением погибшего сына

Оглашение приговора Артему Косову

Отец Максима Матерухина разрыдался после оглашения приговора

Отец Максима Матерухина не мог поверить в справедливый приговор

Убийство подростка в фуникулере

В апреле 2024 года на Михайловской площади при подъеме в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком начался конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его по лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний во время падения разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение. После травмы Максим истек кровью и умер до приезда скорой медицинской помощи.