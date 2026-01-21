Підлітки натовпом побили хлопця у Кривому Розі: покарання для них розчарувало багатьох українців

Неповнолітні зарання спланували напад

У Кривому Розі суд суд поставив крапку у резонансній справі щодо жорстокого побиття хлопця 2024 року. Його кривдники отримали два роки пробаційного нагляду для перевиховання. У мережі через це почалася хвиля обурення.

Що потрібно знати:

Напад стався навесні 2024 року у мікрорайоні Східний-3 Кривого Рогу

Причиною побиття учасники назвали нібито образливу поведінку хлопця стосовно дівчини

В результаті постраждалий отримав численні забиті місця та тілесні ушкодження

Йдеться про жорстоке побиття молодої людини, в якій брали участь неповнолітні та малолітні.

За даними слідства, підлітки заздалегідь спланували зустріч і розподілили ролі: частина нападників збивала хлопця, інші знімали те, що відбувається на відео. Причиною нападу, за версією самих учасників, стала нібито образлива поведінка потерпілого до неповнолітньої дівчини, яка, як вони стверджували, мала місце кілька років тому, пише "Відомо".

У результаті сама дівчина і привела його на місці, де на нього вже чекали кривдники. Далі група з близько 10 підлітків повалила хлопця на бетонні плити на Східному-3 та жорстоко побила руками та ногами. До того ж йому розпорошили в обличчя невідому речовину з балончика. В результаті постраждалий отримав численні забиті місця.

Як виявилося, наймолодшому з нападників було 13 років. Під час судового розгляду неповнолітні обвинувачені повністю визнали свою провину. Дії підлітків кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб. Шестеро з нападаючих отримали по два роки пробаційного нагляду для перевиховання. Ще двох, які були молодшими, зрештою звільнили від покарання, обмежившись виховними заходами. Як і ще одного хлопця, але через "зміну обстановки".

Для довідки: Пробаційний нагляд — це контроль і підтримка людини, яка скоїла злочин, без ув’язнення. Тобто замість того, щоб сидіти в тюрмі, людина:

живе вдома і веде звичайне життя,

повинна дотримуватися певних правил (наприклад, не вживати алкоголь, відвідувати пробаційного офіцера, не змінювати місце проживання без дозволу),

періодично звітує перед державними службами про свою поведінку.

Реакція мережі

Рішення суду у соціальних мережах вже активно коментують користувачі. Багато хто був обурений рівнем покарання за жорстоке побиття хлопця.

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

Коментар із мережі. Скріншот: Telegram

