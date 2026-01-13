Не "холодрыга" и не "стужа": как на украинском правильно назвать сильный мороз
Некоторые определения настолько красноречивы, что становится холоднее одного звучания
Украину накрыли ощутимые морозы, таких не было уже несколько лет. В украинском языке есть немало колоритных слов для определения сильного холода.
Об этом рассказали на Facebook-странице "Чиста мова". В разных регионах есть свои слова для экстремальных морозов. Диалектные слова не только оживляют язык и придают ему колорит, но и играют значительную роль в сохранении языкового наследия.
Западно-полесский диалект
- Дригі́дь – дрожь от холода
- Зилки́й – холодный
- Холоде́ча – сильный холод
- Холодня́во – холодно
Слобожанский диалект
- Сі́верко – холодно
Волынский диалект
- Зю́зя – холод
- Зимнута́ча – стужа
- Трі́скутин (муж.р) – сильный мороз
Средненадднепрянский диалект
- Дю́дя – холод
- Закацю́бнуть – очень замерзнуть
Приднестровский диалект
- Зи́мно – холодно
- Зя́б, зя́блянка – холод
- Моро́ско– морозно
- Зазєба́ти – замерзать
Бойковский диалект
- Сту́дінь – стужа
- Коцані́ти – мерзнуть
Гуцульский диалект
- Ціпені́ти з холоду – мерзнуть
- Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзшая земля, непокрытая снегом
Закарпатский диалект
- Голоморо́зи – морозная погода без снега.
- Дю́дяний – холодный
- Дю́дяно – холодно
- Ци́пінь – стужа
- Морози́ско – сильный мороз
Степной диалект
- Студі́й – сильный мороз
- Дзя́блі справля́ти – мерзнуть
