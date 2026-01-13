Укр

Не "холодрыга" и не "стужа": как на украинском правильно назвать сильный мороз

Елена Руденко
Термометр, украинцы Новость обновлена 13 января 2026, 10:03
Термометр, украинцы. Фото Коллаж "Телеграф"

Некоторые определения настолько красноречивы, что становится холоднее одного звучания

Украину накрыли ощутимые морозы, таких не было уже несколько лет. В украинском языке есть немало колоритных слов для определения сильного холода.

Об этом рассказали на Facebook-странице "Чиста мова". В разных регионах есть свои слова для экстремальных морозов. Диалектные слова не только оживляют язык и придают ему колорит, но и играют значительную роль в сохранении языкового наследия.

Западно-полесский диалект

  • Дригі́дь – дрожь от холода
  • Зилки́й – холодный
  • Холоде́ча – сильный холод
  • Холодня́во – холодно

Слобожанский диалект

  • Сі́верко – холодно

Волынский диалект

  • Зю́зя – холод
  • Зимнута́ча – стужа
  • Трі́скутин (муж.р) – сильный мороз
Как называют мороз в разных районах Украины
Как говорят о холоде в разных уголках Украины

Средненадднепрянский диалект

  • Дю́дя – холод
  • Закацю́бнуть – очень замерзнуть

Приднестровский диалект

  • Зи́мно – холодно
  • Зя́б, зя́блянка – холод
  • Моро́ско– морозно
  • Зазєба́ти – замерзать

Бойковский диалект

  • Сту́дінь – стужа
  • Коцані́ти – мерзнуть

Гуцульский диалект

  • Ціпені́ти з холоду – мерзнуть
  • Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзшая земля, непокрытая снегом

Закарпатский диалект

  • Голоморо́зи – морозная погода без снега.
  • Дю́дяний – холодный
  • Дю́дяно – холодно
  • Ци́пінь – стужа
  • Морози́ско – сильный мороз

Степной диалект

  • Студі́й – сильный мороз
  • Дзя́блі справля́ти – мерзнуть

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называют серьги в разных регионах Украины. Некоторые из этих слов звучат очень забавно.

#Украинский язык #Мороз #Слова