Не "холодрыга" и не "стужа": как на украинском правильно назвать сильный мороз

Некоторые определения настолько красноречивы, что становится холоднее одного звучания

Украину накрыли ощутимые морозы, таких не было уже несколько лет. В украинском языке есть немало колоритных слов для определения сильного холода.

Об этом рассказали на Facebook-странице "Чиста мова". В разных регионах есть свои слова для экстремальных морозов. Диалектные слова не только оживляют язык и придают ему колорит, но и играют значительную роль в сохранении языкового наследия.

Западно-полесский диалект

Дригі́дь – дрожь от холода

Зилки́й – холодный

Холоде́ча – сильный холод

Холодня́во – холодно

Слобожанский диалект

Сі́верко – холодно

Волынский диалект

Зю́зя – холод

Зимнута́ча – стужа

Трі́скутин (муж.р) – сильный мороз

Как говорят о холоде в разных уголках Украины

Средненадднепрянский диалект

Дю́дя – холод

Закацю́бнуть – очень замерзнуть

Приднестровский диалект

Зи́мно – холодно

Зя́б, зя́блянка – холод

Моро́ско– морозно

Зазєба́ти – замерзать

Бойковский диалект

Сту́дінь – стужа

Коцані́ти – мерзнуть

Гуцульский диалект

Ціпені́ти з холоду – мерзнуть

Голоморо́жа/голоморо́зє – замерзшая земля, непокрытая снегом

Закарпатский диалект

Голоморо́зи – морозная погода без снега.

Дю́дяний – холодный

Дю́дяно – холодно

Ци́пінь – стужа

Морози́ско – сильный мороз

Степной диалект

Студі́й – сильный мороз

Дзя́блі справля́ти – мерзнуть

