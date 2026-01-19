Звучит как интимная часть тела. Какое украинское слово не произнести без улыбки

Оно имеет несколько значений

В украинском языке много забавных и интересных слов, некоторые из них звучат как что-то интимное или непристойное. К примеру, слово "піпка".

"Телеграф" расскажет, что оно означает и почему не имеет ничего общего с ягодицами, хотя очень похоже по звучанию. Заметим, что "піпка" в украинском языке имеет несколько значений.

Слово "піпка" — это диалектизм, который можно услышать на западе Украины и Галичине. Основного значения это слово не имеет, их несколько, среди которых пустышка, ее еще называют "смочок", носик или выступ на посуде, шишика от удара, серьга, а также люлька. Добавим, что люльку также могут называть "піпа".

Примеры использования:

…таку цупечку (люльку), що з кулака тільки піпка виходить, аби в губу взяти;

виходить, аби в губу взяти; ..важкою золотою сергою в пипці лівого вуха.

В общем, в разных регионах піпка может иметь разные значения от люльки до пустышки, от сережки до бородавки. Но здесь прослеживается закономерность, піпкой называют то, что имеет небольшое выступление. К слову, в литературных произведениях можно увидеть две формы слова: "піпка" и "пипка". Обе правильные и их можно употреблять.

Несмотря на свое созвучие с бытовым названием ягодиц, "піпка" не имеет ничего общего с этим. Это одно из диалектных слов, которое до сих пор можно услышать в некоторых поселениях.

