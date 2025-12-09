"Простым смертным" здесь не было места: в чем секрет дома-подковы в Харькове и кто там жил (фото)

Когда-то в этом здании жила партийная элита, а теперь может купить квартиру кто угодно

На улице Гиршмана, 17 в Харькове стоит дом, который выделяется среди окружающей застройки необычной формой подковы. Но это не единственная особенность здания. Простому горожанину поселиться здесь было невозможно.

"Телеграф" предлагает подробнее узнать об этом доме и его особенных жителях.

Дом-подкову на Гиршмана строили как жилой комплекс для элиты того времени — семей работников и членов Совета народных комиссаров. Здание принадлежало домостроительному комбинату "Коммунар".

Проект дома в стиле конструктивизма разработали архитекторы А.В. Линецкий и В.И. Богомолов. В их работе дом бывшего ДСК "Коммунар" стал образцовым примером стиля, популярного в начале 30-х годов ХХ века: строгие фасады без декора, внимание к удобству и рациональности, выразительная композиция объемов. Год завершения строительства называют по-разному: в одних источниках — 1932-й, в других — 1935-й.

Дом бывшего ДСК «Коммунар» построен в стиле конструктивизма

Здание состоит из двух башнеподобных семиэтажных крыльев и полукруглой пятиэтажной секции, формирующих раскрытый к улице парадный двор. В этот двор выходят десять подъездов, а сам план комплекса отчетливо напоминает подкову. В центре двора когда-то располагался фонтан, подчеркивая парадность пространства.

На этажах размещались по две трех- и четырехкомнатные квартиры, с пятого по седьмой — десять квартир. Средняя жилая площадь составляла около 67–68 квадратных метров, общая — порядка 87. Жители дома отмечали просторность квартир, но странную планировку некоторых: из-за трапециевидной формы мебель в комнатах размещали с трудом.

Вид на дом-подкову с высоты

Тем не менее все квартиры были оснащены двухконфорочными газовыми плитами и водонагревательными колонками, а само здание — автономным водяным отоплением, что для начала 1930-х было признаком высокого стандарта. В трех подъездах с лифтами работал консьержки.

Во дворе дома когда-то работал фонтан. Фото 057.ua

Известно, что новых сотрудников обкома селили в правую часть дома-подковы, а тех, кто продвигался по службе, переселяли в левую — ту, где больше солнечного света к вечеру. По легенде, это связано с тем, что во второй части появляется вечернее солнце, поэтому начальники могли позволять себе поспать подольше.

В свое время в этом доме жили руководители облгосадминистрации разных лет — Александр Масельский, Олег Демин и Степан Масельский.

Квартиры в этом доме теперь в свободной продаже

Но времена, когда в доме-подкове жили только представители элиты, прошли. Теперь квартиру здесь может приобрести любой желающий.