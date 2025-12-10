Торопились к Евро-2012: как уничтожили самый красивый Фастовский вокзал (фото, видео)

Три вокзала за 155 лет имел Фастов, здания теряли в войнах, пожарах, из-за безразличия чиновников и сомнительных "реформ"

На днях российская ракета снова стерла вокзал в Фастове с карты, превратив важный железнодорожный узел под Киевом в пепелище с обгоревшими электричками и разбитыми путями. Но для этого места это не первая катастрофа: за полтора века здесь уже несколько раз менялись здания, разрушавшие войны, халатность и неудачные решения о "модернизации".

Фастовский вокзал – это не просто транспортный узел. Здесь политические эпохи буквально отражались в кирпичах, бетоне и стеклах нескольких поколений зданий. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

1870 год: станция, создавшая город

Когда в 1870 году открылась станция Фастов I как часть Киево-Балтской железной дороги, соединившей Киев с Одессой, небольшой городок получил мощный импульс к развитию. Уже в конце XIX века Фастов превратился в один из главных железнодорожных узлов Правобережья, где пересекались магистрали на Киев, Житомир, Белую Церковь и Казатин.

Первый капитальный вокзал, построенный в 1870-х годах, был создан в логике имперской инфраструктуры – это было представительское здание, подчеркивающее значение транспортного узла. Рядом росли мастерские, завод по изготовлению шпал и котельно-механический завод Брандта. Фастов стал типичным железнодорожным городом с концентрированной рабочей средой.

Место, где писалась история

В начале ХХ века железная дорога сделала Фастов ареной ключевых событий – от стачек железнодорожников до боев разных армий в 1918–1920 годах. Символической кульминацией стало 1 декабря 1918 год, когда в штабном вагоне на станции подписали договор, который стал прологом к Акту Соединения УНР и ЗУНР.

Музей-вагон соединения УНР и ЗУНР

В межвоенные годы вокзал оставался сердцем города. Через него проходили эвакуационные, военные и пассажирские потоки, а во время второй мировой войны железнодорожная инфраструктура стала одной из главных целей боев.

1952 год: сталинский "паровоз"

Во время войны старый дореволюционный вокзал был уничтожен – по разным версиям либо в боях 1941 года, либо во время повторных боев осенью 1943-го. В 1952 году на его месте вырос новый вокзал в стиле сталинского ампира: с массивным силуэтом, напоминавшим паровоз, фонтанами перед фасадом, просторными залами ожидания и рестораном внутри.

Старый вокзал в Фастове в 1952 году

Для небольшого города это был настоящий "дворец железной дороги" – визитная карточка, с которой начиналось знакомство с Фастовом. Это здание на десятилетие определило силуэт привокзального пространства.

Как "дожали" историческое здание

После 1991 года вокзал преимущественно заделывали косметическими ремонтами: протекала крыша, старели инженерные сети, большие залы оставались без современной теплоизоляции и полноценных систем безопасности. К середине 2000-х его официально описывали как изношенный объект с проблемами кровли, коммуникаций и соответствия санитарным и пожарным нормам, но прицельной программы реставрации так и не появилось.

Старый фастовский вокзал накануне сноса

Параллельно "Укрзализныця" и чиновники все активнее повторяли тезис, что старый вокзал не отвечает современным стандартам сервиса и имиджа страны перед Евро-2012, продвигая идею полного сноса под предлогом безопасности и модернизации. Фактически вместо сложного проекта адаптивной ревитализации выбрали самый простой сценарий – снести и построить с нуля.

2011 год: снос вопреки протестам

Демонтаж сталинского здания начали в 2011 году, в разгар подготовки к чемпионату Европы по футболу. Решения принимались на уровне железнодорожного ведомства и местных властей, причем варианты с сохранением хотя бы фасада или интеграцией исторического объема в новый комплекс фактически не попали в публичную дискуссию.

Снос вокзала в Фастове

Местные краеведы, архитекторы и часть жителей выступали против сноса, отмечая, что вокзал – одно из главных архитектурных доминант города и свидетель ключевых событий ХХ века. В общеукраинском контексте эту историю упоминали наряду с другими кейсами, когда советские или дореволюционные здания объявляли аварийными и сносились, а попытки общины остановить процесс часто оставались безрезультатными.

Снос вокзала в Фастове

На месте "паровоза" к Евро-2012 построили двухэтажное сооружение из стекла, бетона и легких металлоконструкций, которое фастовцы впоследствии окрестили "пластиковой будкой", "супермаркетом" или "торговым центром". Архитектура нового объекта почти не работала с историческим контекстом: это было функциональное, но безликое транзитное пространство, лишенное символического веса, который имел предшественник.

Новый вокзал в Фастове

2025 год: что дальше

В декабре 2025 года это здание разрушило российский удар, после чего "Укрзализныця" объявила о демонтаже остатков и строительстве нового вокзала с нуля, обещая публичные обсуждения и привлечения общины. От того, станет ли будущее здание просто очередной транзитной "коробкой", или превратится в пространство, где одновременно живут память о Злуке, индустриальном наследии и потребностях пассажиров XXI века, зависит не только вид одной станции.

