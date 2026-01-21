Як виглядає найвищий хмарочос України і чому його вважають скандальним

Найвища будівля України має 47 поверхів

168 метрів — саме на таку висоту підноситься над Києвом найвища будівля країни. Це майже два футбольних поля, поставлених вертикально. Коли її будували, навколо розгорілися такі пристрасті, що навіть ЮНЕСКО втрутилася в ситуацію.

Гігант на Печерську розташований за адресою Кловський узвіз, 7. Це не просто житловий будинок, а цілий комплекс. Одна частина — 47-поверховий ЖК "Кловський", друга — 18-поверховий бізнес-центр Carnegie Tower.

Найвища будівля країни

Будівництво стартувало у 2006 році. Завершили роботи лише через шість років — у 2012-му. Відтоді споруда стала одним із символів сучасного Києва, хоча й дуже суперечливим.

Автори проєкту — Сергій Бабушкін та Андрій Мазур з "Архітектурного союзу". Вони створили будівлю у постмодерністському стилі, хоча частина експертів називає це псевдоісторизмом. Архітектори зробили ярусну структуру, яка нагадує Велику лаврську дзвіницю. У деяких варіантах фасад навіть повторював кольори Києво-Печерської лаври.

Цікаво, що спочатку житлова частина мала бути набагато нижчою — всього 37 поверхів. Але потім плани змінили і додали ще десять поверхів.

Розташування хмарочоса — престижний район Печерськ, буквально за кілька хвилин ходьби від метро "Кловська". У бізнес-центрі здають офіси класу B. Там є підземний паркінг, камери спостереження та цілодобова охорона.

Будівля розташована у престижному районі столиці

У житловій частині — квартири з вікнами на весь Київ. Більшість розкупили ще до того, як будівництво закінчилося. Зараз на ринку продають кільканадцять квартир у цьому комплексі. Ціни стартують від 7,2 мільйона гривень і сягають 28,5 мільйона. Усе залежить від площі та ремонту.

Попри статус рекордсмена, хмарочос постійно критикують. Головна претензія — він псує історичний вигляд міста. ЮНЕСКО навіть висловлювала занепокоєння, бо споруда впливає на панораму Києво-Печерської лаври. Звучали навіть радикальні пропозиції — від повного демонтажу до зміни фасаду на дзеркальний, щоб будівля менше впадала в очі.

Будівлю пропонували демонтувати

Для порівняння: у світі є набагато більші житлові споруди. Наприклад, вежа Regent International у китайському Ханчжоу. Її висота — 206 метрів, а живе там від 20 до 30 тисяч людей. Усередині є квартири, офіси, магазини, ресторани та спортзали. Люди можуть жити там, не виходячи назовні.

