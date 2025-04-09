Это самый высокий небоскреб не только Киева: как выглядит гигант на Кловском спуске (фото)

Он до сих пор вызывает споры из-за своего влияния на исторический ландшафт столицы, несмотря на престижность и современную архитектуру комплекса.

В Киеве, на Кловском спуске, 7 стоит самый высокий небоскреб Украины – он достигает высоты 168 метров. Этот комплекс состоит из жилой части на 47 этажей (ЖК Кловский) и 18-этажного бизнес-центра под названием Carnegie Tower.

Строительство началось в 2006 году и завершилось в 2012 году. Небоскреб стал не только символом современной архитектуры Киева, но и объектом критики из-за своего влияния на городской ландшафт.

Архитектура и строительство

Небоскреб на Кловском спуске был спроектирован архитекторами Сергеем Бабушкиным и Андреем Мазуром в составе "Архитектурного союза". Здание выполнено в постмодернистском стиле, хотя некоторые эксперты критикуют его за псевдоисторическую интерпретацию. Сооружение было спроектировано ярусно, чтобы напоминать Большую лаврскую колокольню. Некоторые варианты проекта имели похожие на Лавру цвета фасада.

Комплекс состоит из двух секций: жилой части и бизнес-центра. Жилищная часть была первоначально запланирована на 37 этажей, но в процессе строительства количество этажей было увеличено до 47 этажей.

Инфраструктура и расположение

Небоскреб расположен в престижном районе Печерск, недалеко от станции метро "Кловская". Бизнес-центр предлагает аренду офисных помещений класса B с современной инфраструктурой, включая круглосуточную охрану, систему видеонаблюдения и подземный паркинг.

Жилая часть комплекса предлагает жилые помещения с панорамным видом на город. Любопытно, что большинство квартир в небоскребе раскупили еще в начале строительства.

Несмотря на высотное лидерство, здание вызывает неоднозначную реакцию среди киевлян и экспертов. Главной критикой является то, что небоскреб портит панораму Киева, в частности, вид на Киево-Печерскую лавру. ЮНЕСКО даже выражала обеспокоенность по поводу влияния здания на исторический ландшафт города. Среди предложенных решений были снос здания или замена фасада на зеркальный для уменьшения визуального воздействия.

Небоскреб на Кловском спуске, 7, остается самым высоким зданием Украины, однако его архитектура и влияние на городской ландшафт стали предметом дискуссий. Здание является символом современности Киева, но его гармоничное место в городской панораме остается под вопросом.

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