В президенты Украины может пойти не каждый желающий: есть интересное ограничение

Украинец может занимать пост президента 5 лет

В Украине стать президентом довольно непросто. Для этого установлены четкие требования, о которых мало кто знает.

Возраст, проживание, языковые навыки и сроки пребывания в должности — все это определяет, кто может возглавить государство. "Телеграф" перечитал Конституцию Украины, чтобы выяснить, сколько должно исполниться человеку, чтобы он стал президентом.

Итак, кандидатом в президенты может стать гражданин, достигший 35 лет, проживший в стране по меньшей мере десять последних лет и владеющий государственным языком. Кроме того, он должен иметь право голоса.

Дополнительные требования:

Один человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Закон также запрещает одновременно быть депутатом, работать в органах власти или получать доход от частного бизнеса, если это противоречит должности главы государства.

Президент избирается на пять лет путем тайного голосования, на основе всеобщего и равного избирательного права. Верхнего возрастного предела для кандидатов в законе нет, хотя ранее предлагали ограничение в 65 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за что сидел Виктор Янукович и как он тогда выглядел.