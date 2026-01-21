В президенти України може піти не кожен бажаючий: є цікаве обмеження

Українець може займати пост президента 5 років

В Україні стати президентом досить непросто. Для цього встановлені чіткі вимоги, про які мало хто знає.

Вік, проживання, мовні навички та терміни перебування на посаді — усе це визначає, хто може очолити державу. "Телеграф" перечитав Конституцію України, щоб з’ясувати, скільки має виповнитись людині, аби вона стала президентом.

Тож, кандидатом у президенти може стати громадянин, який досяг 35 років, прожив в країні щонайменше десять останніх років і володіє державною мовою. Крім того, він повинен мати право голосу.

Додаткові вимоги:

Одна людина не може обіймати посаду президента більше ніж два терміни поспіль. Закон також забороняє одночасно бути депутатом, працювати в органах влади чи отримувати дохід від приватного бізнесу, якщо це суперечить посаді глави держави.

Президент обирається на п’ять років шляхом таємного голосування, на основі загального та рівного виборчого права. Верхньої вікової межі для кандидатів у законі немає, хоча раніше пропонували обмеження у 65 років.

