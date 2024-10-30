Как выглядели все президенты Украины в молодости: от Кравчука до Зеленского (фото)

Они все изменились до неузнаваемости

Украина уже 33 года является независимым государством и пережила множество испытаний. Во время президентства Владимира Зеленского, в войну с Россией, мы, похоже, проходим через самый трудный период. Однако до него было еще пять президентов, и все они тоже когда-то были молодыми.

"Телеграф" решил сравнить, как выглядели Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский и беглец Виктор Янукович в молодости. Интересно, что некоторые из президентов Украины изменились до неузнаваемости.

Леонид Кравчук

Кравчук был на посту президента Украины с 1991 по 1994 год.

Леонид Кучма

Кучма занимал пост президента с 1994 по 2005 год. Примечательно, что он остается единственным президентом Украины, который был переизбран на два срока подряд.

Виктор Ющенко

С 2005 по 2010 год Ющенко занимал пост третьего президента. Он стал первым президентом Украины, который распустил Верховную Раду. Это привело к досрочным выборам в 2007 году.

Виктор Янукович

В 2010 году стал президентом Украины. Убежал из страны в 2014 году после массовых протестов в Киеве — Евромайдана.

Петр Порошенко

Президент Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года. После бегства Януковича Порошенко стал единственным президентом, который выиграл выборы во всех регионах страны.

Владимир Зеленский

В 2019 году стал шестым президентов страны. На срок Зеленского пришлось полномасштабное вторжение России в Украину. До сегодняшнего дня он постоянно ведет переговоры с западными партнерами о поставках техники и вооружения для ВСУ.

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