Две судимости и детская колония: за что сидел Виктор Янукович и как он тогда выглядел

В истории с судимостями беглого президента много "белых пятен"

Виктор Янукович — известная фигура в украинской политике, он сбежал из страны во время Революции Достоинства. А до того побывал на многих важных государственных должностях и даже был избран президентом Украины.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно о судимостях Виктора Януковича и как он выглядел в молодости.

Янукович и две судимости — что известно

Виктор Янукович родился в поселке Жуковка в Донецкой области в семье металлурга и медсестры. Мать умерла, когда ему было всего два года, а в новой семьи отца его не приняли, поэтому он был вынужден жить с бабушкой. Детство Януковича было бедным и сложным, возможно поэтому он связался с плохой компанией. В 1968 году, в свои 17 лет будущий президент получил первую судимость — за грабеж. Он получил три года лишения свободы, но отсидел только полгода в детской исправительной колонии и вышел на свободу раньше за "сотрудничество с администрацией".

После этого срока Янукович устроился работать на Енакиевский металлургический завод газовщиком. Однако уже в 1970 году он снова попал под суд — за нанесение телесных повреждений его приговорили к двум годам лишения свободы и этот срок он отсидел полностью.

Судимость пытались скрыть, когда Янукович собрался пробивать себе путь в политику. Примечательно, что сначала в своей автобиографии, представленной 18 ноября 2002 года в Верховной Раде перед назначением на пост премьер-министра, Янукович указал информацию о двух судимостях. Однако позже эту информацию пытались замять. Сообщалось, что судимости Януковича якобы были не просто погашены, а вообще признаны ошибкой судов. Однако проверить это невозможно, ибо документы уничтожены по истечении срока давности или были "утеряны".

Надо сказать, что эти судимости Януковича в молодости сыграли немаловажную роль в том, что народ взбунтовался против президента. Во времена выборов и Революции Достоинства эта тема не раз была на слуху.

Тем временем после всех событий на Майдане, расстрела Небесной Сотни и побега Януковича из Украины, сейчас на него заведено уже не одно криминальное дело и состоялся не один суд. Януковича обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции в стране, хищении средств в особо крупных размерах и государственной измене.

В январе 2019 года Виктор Янукович был заочно осужден Оболонским районным судом Киева на 13 лет лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене и пособии в ведении агрессивной войны.

Кучма, Путин, Янукович. Фото: Getty Images

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