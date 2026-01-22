Клуб лиходіїв. Українці яскраво висміяли "Раду миру" Трампа

Американський лідер запросив у нову структуру і Україну

Президент США Дональд Трамп заявив про створення Ради миру, яка має стати неофіційним аналогом ООН. Він запросив туди главу Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, українці створюють меми про чергову "миротворчу" ініціативу американського лідера.

В мережі публікують жарти, як насправді виглядає Рада миру, яку, до слова, Трамп хоче очолювати довічно. На одній з ілюстрацій члени нового органа представлені як лиходії з відомих американських фільмів та мультфільмів.

Рада миру Трампа - мем

На іншій картинці — на тлі зруйнованої будівлі Білого дому сидить "Рада миру", в якій, окрім Трампа, тільки диктатори. Це Путін, Лукашенко, Кім Чен Ин (глава Північної Кореї" та верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Дуже показово, що в центрі сидить саме Путін, а американський лідер примостився біля нього.

Трампівська Рада миру, як її бачать українці

Трамп створює Раду миру — що відомо

У статуті нову структуру описують як "міжнародну організацію, що прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення". Юридично Рада стане чинною після того, як щонайменше три держави погодяться з її хартією.

Передбачається, що засідання органу відбуватимуться щонайменше раз на рік, а виконавча рада проводитиме квартальні зустрічі. Трамп уже розіслав запрошення низці світових лідерів. Серед потенційних членів-засновників, які публічно підтвердили або отримали запрошення Аргентина, Канада, Парагвай, Албанія, Туреччина. Серед запрошених також Путін та Лукашенко.

Як повідомляв "Телеграф", Україна також отримала запрошення увійти до Ради миру. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія — ворог України, а Білорусь — її союзник, тому питання спільного перебування в Раді поки що залишається складним.