Сладко будет всем: неожиданная история зефира в шоколаде (фото)

Знали, что зефир назван в честь греческого бога ветра?

Это нежное "облачко" в хрустящем шоколадном панцире — больше, чем просто десерт. Зефир в шоколаде прошел путь от старинного лекарства до символа советского дефицита, оставаясь любимцем миллионов украинцев.

"Телеграф" рассказывает историю лакомства, соединившего в себе легенды богов, научные эксперименты и ностальгию по детству. Многие обожают его и сегодня.

От бога ветра до кондитерского облачка

Название "зефир" ведет свою родословную от древнегреческого Зефира — бога легкого западного ветра. И это не случайность: первые прообразы десерта действительно напоминали невесомую воздушную текстуру. В Древнем Египте и на Руси XIV века готовили фруктово-ореховые пастилы на меду, используя корень алтея — именно он придавал ту самую "воздушную" легкость.

Настоящая революция произошла во Франции XIX века, когда кондитеры добавили в рецепт яичный белок и агар-агар. Так появился зефир в его классическом виде — нежный, тающий во рту воздушный. А шоколадная глазурь стала не просто украшением: она защищала деликатную текстуру от липкости и придавала новым вкусовым оттенкам.

Советская эпоха: когда зефир был дефицитом

В СССР промышленное производство зефира началось в начале 50-х годов. Фабрики типа московского "Красного Октября" перевели процесс с ручной работы на конвейер. Именно тогда зефир в шоколаде стал настоящим хитом — с покорившими потребителей сортами "Ванильный" и "Детский".

Зефир в шоколаде

Но в РСФСР ситуация была более сложной. Зефир в шоколаде часто приходилось "довозить из Москвы" – он считался дефицитным деликатесом. Киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса, львовский "Свиточ" и харьковские комбинаты выпускали преимущественно белый или розовый зефир без глазури. Шоколадная версия ассоциировалась со "столичным шиком" и особыми случаями.

Достав заветную коробку с глазурованным зефиром, ее хранили и смаковали медленно, растягивая удовольствие на неделе. Это было не просто лакомство — это был символ изобилия и счастья.

Полезная сладость – это возможно?

В отличие от многих других сладостей, зефир имеет свои преимущества. В нем практически нет жиров, а калорийность составляет около 300 ккал на 100 граммов – меньше, чем в шоколадных конфетах или пирожных.

Зефир в шоколаде в разрезе

Входящий в состав зефира пектин способствует очищению организма от токсинов и улучшает пищеварение. Яичный белок поставляет аминокислоты, а шоколадная глазурь содержит флавоноиды, борющиеся со стрессом и улучшающие настроение. Конечно, это не значит, что зефир можно есть килограммами, но как десерт он действительно один из самых "дружественных" к фигуре.

Современное возрождение традиций

Сегодня украинские производители возвращают зефиру статус премиального десерта. Появились версии на стевии для следящих за сахаром, варианты с вишней, клубникой или экзотическими фруктами. Большие фабрики, как "Рошен" или "Жако", выпускают классические линейки, а небольшие кондитерские мастерские создают настоящие шедевры — зефирные "розы", многослойные композиции, десерты с натуральными красителями.

Зефир в шоколаде от "Рошен"

Зефир в шоколаде остается любимцем: он напоминает о беззаботном детстве, советских праздниках и одновременно отвечает современным требованиям к качеству и натуральности. Это та редкая сладость, которая объединяет поколение — от помнящих дефицитные времена бабушек до современных детей, для которых зефир — просто вкусный десерт.

