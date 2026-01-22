Объявили победителей CEWE Photo Award 2025: украинская фотография среди лучших в мире

Один кадр может рассказать историю целой страны

В мире, где ежесекундно создаются миллионы фотографий, выделиться среди тысяч талантливых авторов — настоящий вызов. Но украинец Евгений Костюк смог это сделать.

На CEWE Photo Award 2025, который считается одним из самых престижных любительских фотоконкурсов планеты, его архитектурная работа P-opular & I-gnored получила главную награду в своей категории. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

О конкурсе

CEWE Photo Award — это масштабный международный фотоконкурс, ежегодно объединяющий тысячи участников из разных уголков мира. В 2025 году организаторы снова предложили участникам соревноваться в нескольких номинациях: от уличной фотографии до спорта, еды и архитектуры.

Конкурс давно завоевал репутацию одной из самых авторитетных платформ для фотографов-любителей, где талант и творческий взгляд ценятся сверх профессионального оборудования.

Главный победитель года

Общим победителем CEWE Photo Award 2025 стал кипрский фотограф Хасан Баглар со снимком Danlock, который также получил первое место в категории Close-up & Macro.

Фото: Hasan Baglar (Cyprus)

Автор поделился историей создания кадра: он случайно заметил богомолов на ветке, а когда попытался прикоснуться к ним, насекомые открыли крылья и начали "танцевать". Баглар назвал этот момент "маленьким чудом природы", которое ему удалось зафиксировать.

Победители в других категориях

Жюри конкурса отметило работы фотографов со всего мира:

"Street Photography" — британец Майк Тейлор с работой "The Beautiful Game", ставшей для него символом нового творческого этапа.

Фото: Mike Taylor (Great Britain)

"Travel & Culture" — немец Гюнтер Клебер с утренним кадром "Lazise Early Morning".

Фото: Günter Kleber (Германия)

Landscape — словак Филипп Гребенда с пейзажем Into the Cave.

Фото: Filip Hrebenda (Slovakia)

"Sports & Action" — бельгиец Эрик Т’киндт со снимком "Between the Lines", сделанным на гимнастическом турнике в Антверпене.

Young Talent Award получил француз Грегори Вернь за спонтанный кадр "Child Day", снятый в очереди к аттракциону и наполненный ощущением универсальной радости.

Фото: Gregory Vergne (France)

Эмоциональные истории в одном кадре

В категории "Animals" победил трогательный снимок "Cat at the Window", где кот греется в солнечных лучах на кухне, отбрасывая симметричную тень.

Gerson Antonio Toigo (Brazil)

"Cooking & Food" — работа "Traditional Drink" с традиционным напитком с яичной смесью из Западной Суматры, Индонезия.

Maizal Chaniago (Indonesia)

"Nature & Wildlife" — драматическая фотография "Jungle Rule", где крупная рыба пытается выхватить добычу в цапле около китайского города Сямэнь.

Фото: Xiaoping Lin (China)

"People" — фото индонезийского автора Яди Сетиади "United Colors" с посланием о единстве человечества, несмотря на различия в расе, вере и этничности.

Фото: Yadi Setiadi (Indonesia)

Украинский успех

Победа Евгения Костюка в категории "Architecture" с работой "P-opular & I-gnored" – это важный сигнал для всего мира. Украинская фотография уверенно заявляет о себе на глобальной культурной сцене, доказывая, что, несмотря на все вызовы, наши художники продолжают творить и получать международное признание.

Фото: Евгений Костюк

Это не просто победа одного фотографа — подтверждение того, что украинский взгляд на мир, украинская оптика и творческий подход имеют вес в глобальном культурном пространстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фотограф Дмитрий Гайдук одержал победу в конкурсе Europol Photo Competition 2025 года. Это ежегодное международное соревнование для сотрудников правоохранительных органов, увлекающихся фотографией.