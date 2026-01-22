Оголосили переможців CEWE Photo Award 2025: українська фотографія серед найкращих у світі
Один кадр може розповісти історію цілої країни
У світі, де щосекунди створюються мільйони фотографій, виділитися серед тисяч талановитих авторів — справжній виклик. Але українець Євген Костюк зумів це зробити.
На CEWE Photo Award 2025, який вважається одним з найпрестижніших аматорських фотоконкурсів планети, його архітектурна робота "P-opular & I-gnored" здобула головну нагороду в своїй категорії. "Телеграф" розповість про це детальніше.
Про конкурс
CEWE Photo Award — це масштабний міжнародний фотоконкурс, який щороку об'єднує тисячі учасників з різних куточків світу. У 2025 році організатори знову запропонували учасникам змагатися в кількох номінаціях: від вуличної фотографії до спорту, їжі та архітектури.
Конкурс давно здобув репутацію однієї з найавторитетніших платформ для фотографів-аматорів, де талант і творчий погляд цінуються понад професійне обладнання.
Головний переможець року
Загальним переможцем CEWE Photo Award 2025 став кіпрський фотограф Хасан Баглар зі знімком "Danlock", який також отримав перше місце в категорії "Close-up & Macro".
Автор поділився історією створення кадру: він випадково помітив богомолів на гілці, а коли спробував доторкнутися до них, комахи розкрили крила і почали "танцювати". Баглар назвав цей момент "маленьким дивом природи", яке йому пощастило зафіксувати.
Переможці в інших категоріях
Журі конкурсу відзначило роботи фотографів з усього світу:
"Street Photography" — британець Майк Тейлор з роботою "The Beautiful Game", яка стала для нього символом нового творчого етапу.
"Travel & Culture" — німець Гюнтер Клебер із ранковим кадром "Lazise Early Morning".
"Landscape" — словак Філіп Гребенда з пейзажем "Into the Cave".
"Sports & Action" — бельгієць Ерік Т'кіндт зі знімком "Between the Lines", зробленим на гімнастичному турніку в Антверпені.
Young Talent Award отримав француз Грегорі Вернь за спонтанний кадр "Child Day", знятий у черзі до атракціону та наповнений відчуттям універсальної радості.
Емоційні історії в одному кадрі
У категорії "Animals" переміг зворушливий знімок "Cat at the Window", де кіт гріється в сонячному промінні на кухні, кидаючи симетричну тінь.
"Cooking & Food" — робота "Traditional Drink" з традиційним напоєм із яєчною сумішшю із Західної Суматри, Індонезія.
"Nature & Wildlife" — драматична фотографія "Jungle Rule", де велика риба намагається вихопити здобич у чаплі біля китайського міста Сямень.
"People" — фото індонезійського автора Яді Сетіаді "United Colors" з посланням про єдність людства попри відмінності у расі, вірі та етнічності.
Український успіх
Перемога Євгена Костюка в категорії "Architecture" з роботою "P-opular & I-gnored" — це важливий сигнал для всього світу. Українська фотографія впевнено заявляє про себе на глобальній культурній сцені, доводячи, що попри всі виклики, наші митці продовжують творити та отримувати міжнародне визнання.
Це не просто перемога одного фотографа — це підтвердження того, що український погляд на світ, українська оптика та творчий підхід мають вагу в глобальному культурному просторі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що фотограф Дмитро Гайдук здобув перемогу в конкурсі Europol Photo Competition 2025. Це щорічне міжнародне змагання для співробітників правоохоронних органів, які захоплюються фотографією.