Оголосили переможців CEWE Photo Award 2025: українська фотографія серед найкращих у світі

Один кадр може розповісти історію цілої країни

У світі, де щосекунди створюються мільйони фотографій, виділитися серед тисяч талановитих авторів — справжній виклик. Але українець Євген Костюк зумів це зробити.

На CEWE Photo Award 2025, який вважається одним з найпрестижніших аматорських фотоконкурсів планети, його архітектурна робота "P-opular & I-gnored" здобула головну нагороду в своїй категорії. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Про конкурс

CEWE Photo Award — це масштабний міжнародний фотоконкурс, який щороку об'єднує тисячі учасників з різних куточків світу. У 2025 році організатори знову запропонували учасникам змагатися в кількох номінаціях: від вуличної фотографії до спорту, їжі та архітектури.

Конкурс давно здобув репутацію однієї з найавторитетніших платформ для фотографів-аматорів, де талант і творчий погляд цінуються понад професійне обладнання.

Головний переможець року

Загальним переможцем CEWE Photo Award 2025 став кіпрський фотограф Хасан Баглар зі знімком "Danlock", який також отримав перше місце в категорії "Close-up & Macro".

Фото: Hasan Baglar (Cyprus)

Автор поділився історією створення кадру: він випадково помітив богомолів на гілці, а коли спробував доторкнутися до них, комахи розкрили крила і почали "танцювати". Баглар назвав цей момент "маленьким дивом природи", яке йому пощастило зафіксувати.

Переможці в інших категоріях

Журі конкурсу відзначило роботи фотографів з усього світу:

"Street Photography" — британець Майк Тейлор з роботою "The Beautiful Game", яка стала для нього символом нового творчого етапу.

Фото: Mike Taylor (Great Britain)

"Travel & Culture" — німець Гюнтер Клебер із ранковим кадром "Lazise Early Morning".

Фото: Günter Kleber (Germany)

"Landscape" — словак Філіп Гребенда з пейзажем "Into the Cave".

Фото: Filip Hrebenda (Slovakia)

"Sports & Action" — бельгієць Ерік Т'кіндт зі знімком "Between the Lines", зробленим на гімнастичному турніку в Антверпені.

Young Talent Award отримав француз Грегорі Вернь за спонтанний кадр "Child Day", знятий у черзі до атракціону та наповнений відчуттям універсальної радості.

Фото: Gregory Vergne (France)

Емоційні історії в одному кадрі

У категорії "Animals" переміг зворушливий знімок "Cat at the Window", де кіт гріється в сонячному промінні на кухні, кидаючи симетричну тінь.

Gerson Antonio Toigo (Brazil)

"Cooking & Food" — робота "Traditional Drink" з традиційним напоєм із яєчною сумішшю із Західної Суматри, Індонезія.

Maizal Chaniago (Indonesia)

"Nature & Wildlife" — драматична фотографія "Jungle Rule", де велика риба намагається вихопити здобич у чаплі біля китайського міста Сямень.

Фото: Xiaoping Lin (China)

"People" — фото індонезійського автора Яді Сетіаді "United Colors" з посланням про єдність людства попри відмінності у расі, вірі та етнічності.

Фото: Yadi Setiadi (Indonesia)

Український успіх

Перемога Євгена Костюка в категорії "Architecture" з роботою "P-opular & I-gnored" — це важливий сигнал для всього світу. Українська фотографія впевнено заявляє про себе на глобальній культурній сцені, доводячи, що попри всі виклики, наші митці продовжують творити та отримувати міжнародне визнання.

Фото: Євген Костюк

Це не просто перемога одного фотографа — це підтвердження того, що український погляд на світ, українська оптика та творчий підхід мають вагу в глобальному культурному просторі.

