Спасает, когда в кране пусто: как помыть посуду без водоснабжения — украинка поделилась секретом

Понадобится всего 165 гривен

Во время аварийных и экстренных отключений света многие дома в Украине остаются не только без электричества, но и без водоснабжения. С подобными трудностями в последнее время столкнулись практически все жители городов. У кого-то вода исчезает на несколько часов, а у кого-то ее нет по несколько дней подряд.

В таких условиях даже мытье рук или посуды становится проблемой. Впрочем, украинцы еще раз доказывают, что умеют находить выход даже из сложных бытовых ситуаций. В соцсети Threads одна из пользовательниц поделилась простым способом, который помогает пережить периоды без воды.

Едете в эпицентр, покупаете такую штуку в отделе "Сад и огород". Наливаете туда воды и моете руки/посуду, когда в кране пусто, написала она в своем сообщении.

К сообщению женщина добавила фото канистры с краном, обычно используемой на дачах или в кемпинге, как рукомойник.

Такой умывальник женщина приобрела в "Эпицентре"

Сообщение быстро собрало десятки комментариев. Люди интересовались, насколько удобен кран в пользовании и не ломается ли он, когда канистра полна. Отдельные пользователи спрашивали о цене. Автор сообщения ответила, что именно за эту модель заплатила 165 грн.

Часть пользователей соцсети поблагодарила за совет, ведь у многих вода исчезла на несколько дней. Другие отмечали, что такая канистра может пригодиться и в будущем. Люди советовали приобрести ее впрок и держать дома.

В то же время, не обошлось и без замечаний. Некоторые комментаторы обратили внимание на качество кранов в канистрах.

Следует отметить, что подобные канистры-умывальники бывают разной емкости, качества и цены. В продаже есть как простые пластиковые варианты, так и складывающиеся модели, не занимающие много места.

Цены на канистры-умывальники

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выживают киевляне без света и отопления. В некоторых квартирах температура воздуха опустилась ниже нуля.