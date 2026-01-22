Рятує, коли у крані пусто: як помити посуд без водопостачання — українка поділилася секретом

Знадобиться лише 165 гривень

Під час аварійних та екстрених відключень світла багато будинків в Україні залишаються не лише без електрики, а й без водопостачання. З подібними труднощами останнім часом зіткнулися практично всі мешканці міст. У когось вода зникає на кілька годин, а у когось її немає по кілька днів поспіль.

За таких умов навіть миття рук чи посуду стає проблемою. Втім, українці вкотре доводять, що вміють знаходити вихід навіть у складних побутових ситуаціях. У соцмережі Threads одна з користувачок поділилася простим способом, який допомагає пережити періоди без води.

Їдете в епіцентр, купляєте таку штуку у відділі "Сад та город". Наливаєте туди води і миєте руки/ посуд, коли у крані пусто, написала вона у своєму дописі.

До повідомлення жінка додала фото каністри з краном, яку зазвичай використовують на дачах чи у кемпінгу, як рукомийник.

Такий рукомийник жінка придбала в "Епіцентрі"

Допис швидко зібрав десятки коментарів. Люди цікавилися, наскільки зручний кран у користуванні та чи не ламається він, коли каністра повна. Окремі користувачі запитували про ціну. Авторка допису відповіла, що саме за цю модель заплатила 165 грн.

Частина користувачів соцмережі подякувала за пораду, адже у багатьох вода зникла на кілька днів. Інші зазначали, що така каністра може стати у пригоді й у майбутньому. Люди радили придбати її про запас і тримати вдома.

Водночас не обійшлося і без зауважень. Деякі коментатори звернули увагу на якість кранів у таких каністрах.

Слід зазначити, що подібні каністри-рукомийники бувають різної ємності, якості та ціни. У продажу є як прості пластикові варіанти, так і складні моделі, які не займають багато місця.

Ціни на каністри-рукомийники

