Одиночество отменяется: эти три знака китайского гороскопа встретят любовь весной 2026

Весна — время перемен и новой любви

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, для кого весна станет благоприятным временем для налаживания личной жизни.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых весна 2026 года станет временем романтики, нежности и любви.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Кролик, Собака и Свинья. Об этом пишет AstroSage.

Кролик

Весна для Кролика станет периодом расцвета и обаяния. После зимней "спячки" у вас появятся силы и время на личную жизнь. Энергия весны гармонирует с вашей натурой, так что вы станете магнитом для интересных людей и новых знакомств. Однако обратите внимание и на старые связи, возможно, стоит пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми и дать им второй шанс. Не бойтесь проявлять инициативу. Ваша искренность и доброта — ваш главный козырь.

Китайский гороскоп. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Собака

Весна приготовила Собакам невероятный сюрприз в виде яркого и абсолютно внезапного нового знакомства. Не упустите шанс впустить в свою жизнь нового человека и вы удивитесь, какое важное место он может занять. В этих отношениях ваша преданность и честность будут оценены по достоинству. А гармония и нежность наконец-то принесут покой в вашу жизнь. И помните, что прошлое нужно оставить в прошлом. Чтобы впустить новую любовь, нужно освободить для нее место в сердце.

Свинья

Этой весной Свиньи будут в центре внимания. Ваша харизма, оптимизм и жизнелюбие притянут в вашу жизнь новых интересных людей. Шансы встретить "своего" человека максимально высоки в марте и начале апреля. Будьте открыты к новым знакомствам и романтическим приключениям. Не бойтесь довериться и отпустить контроль за ситуацией. Бурный роман с красивыми ухаживаниями и вниманием — это то, что вам очень нужно.

