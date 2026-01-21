Укр

Одиночество отменяется: эти три знака китайского гороскопа встретят любовь весной 2026

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Для некоторых знаков китайского гороскопа повезет влюбиться весной Новость обновлена 21 января 2026, 17:19
Для некоторых знаков китайского гороскопа повезет влюбиться весной. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Весна — время перемен и новой любви

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, для кого весна станет благоприятным временем для налаживания личной жизни.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых весна 2026 года станет временем романтики, нежности и любви.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Кролик, Собака и Свинья. Об этом пишет AstroSage.

Кролик

Весна для Кролика станет периодом расцвета и обаяния. После зимней "спячки" у вас появятся силы и время на личную жизнь. Энергия весны гармонирует с вашей натурой, так что вы станете магнитом для интересных людей и новых знакомств. Однако обратите внимание и на старые связи, возможно, стоит пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми и дать им второй шанс. Не бойтесь проявлять инициативу. Ваша искренность и доброта — ваш главный козырь.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Собака

Весна приготовила Собакам невероятный сюрприз в виде яркого и абсолютно внезапного нового знакомства. Не упустите шанс впустить в свою жизнь нового человека и вы удивитесь, какое важное место он может занять. В этих отношениях ваша преданность и честность будут оценены по достоинству. А гармония и нежность наконец-то принесут покой в вашу жизнь. И помните, что прошлое нужно оставить в прошлом. Чтобы впустить новую любовь, нужно освободить для нее место в сердце.

Свинья

Этой весной Свиньи будут в центре внимания. Ваша харизма, оптимизм и жизнелюбие притянут в вашу жизнь новых интересных людей. Шансы встретить "своего" человека максимально высоки в марте и начале апреля. Будьте открыты к новым знакомствам и романтическим приключениям. Не бойтесь довериться и отпустить контроль за ситуацией. Бурный роман с красивыми ухаживаниями и вниманием — это то, что вам очень нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трудные решения приведут эти знаки Зодиака к счастью в Новом году. К чему стоит приготовиться.

Теги:
#Знаки Зодиака #китайский гороскоп #Гороскоп