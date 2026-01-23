Успейте схватить: какие товары в "Еве" сегодня продают со скидками до -60%

"Ева" обновила ценники

Сеть "Ева" запустила масштабную распродажу средств для стирки. В рамках акции "HOMEY DAY" цены упали до минус 60%, в том числе на капсулы и гели известных брендов.

Предложение действует ограниченное время и касается больших фасовок для экономного использования. "Телеграф" рассказывает о 10 товарах в "Еве", на которые следует обратить внимание.

Какие товары предлагают со скидкой до -60%

Предложение касается прежде всего больших форматов, рассчитанных на десятки стирок. В списке есть варианты для цветных вещей, для выведения сложных пятен и для людей с чувствительной кожей. Также отдельно снижена цена на ароматизированные гранулы для дополнительной свежести белья.

Вот список товаров, которые 23 января можно приобрести в сети "Ева" по выгодной цене:

Капсулы для стирки ARIEL Pods All-in-1 Color Все-в-1, 100 циклов, 2*50 шт – 989 грн вместо 2 009 грн (скидка 51%)

вместо 2 009 грн (скидка 51%) Капсулы для стирки ARIEL Pods All-in-1 Extra Stain Removal, 50 циклов, 50 шт — 695 грн вместо 1 122 грн (скидка 38%)

вместо 1 122 грн (скидка 38%) Капсулы для стирки ARIEL Pods All-in-1 Extra Stain Removal, 88 циклов, 88 шт — 989 грн вместо 2 009 грн (скидка 51%)

вместо 2 009 грн (скидка 51%) Стиральный порошок Persil Expert Color Deep Clean, автомат, 72 цикла, 10,8 кг – 982 грн вместо 1 668 грн (скидка 41%)

вместо 1 668 грн (скидка 41%) Гель для стирки Persil Color Active Gel, 100 циклов, 4,5 л – 859 грн вместо 1 916 грн (скидка 55%)

Гель для стирки ARIEL Mountain Spring, 100 циклов, 4,5 л – 899 грн вместо 1 539 грн (скидка 42%)

вместо 1 539 грн (скидка 42%) Капсулы для стирки ARIEL Pods All-in-1 Sensitive Skin, 100 циклов, 100 шт — 989 грн вместо 2 009 грн (скидка 51%)

вместо 2 009 грн (скидка 51%) Стиральный порошок Persil Expert Color Deep Clean, автомат, 54 цикла, 8,1 кг – 759 грн вместо 1 157 грн (скидка 34%)

вместо 1 157 грн (скидка 34%) Парфюмерные гранулы для стирки Lenor "Золотая орхидея и ваниль", 16 циклов, 195 г — 165 грн вместо 330 грн (скидка 50%)

вместо 330 грн (скидка 50%) Стиральный порошок Ariel Аква-Пудра Color, автомат, 54 цикла, 8,1 кг – 746 грн вместо 1 314 грн (скидка 43%)

Акционные предложения доступны в магазинах сети и онлайн, пока товар есть в наличии. Часть позиций имеет ограниченное количество.

